Circle K lanzó su gran promoción "The Big Circle K Giveaway" con más de $500.000 en premios en efectivo

CHARLOTTE, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--mar. 5, 2025--

Circle K, la cadena global de tiendas de autoservicios, demuestra su agradecimiento a los miembros del programa de recompensas Inner Circle en los Estados Unidos con sorteos por más de $500.000 en premios en efectivo y otras recompensas a través de "The Big Circle K Giveaway", que comienza hoy y se extiende hasta el 6 de mayo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250303207016/es/

Big Circle K Giveaway premiará a los clientes cuanta más visitas hagan entre el 5 de marzo y el 6 de mayo. Cada dos semanas, se sortearán cinco primeros premios de 100.000 dólares. (Graphic: Business Wire)

Lanzado en 2023, Inner Circle es el programa de recompensas gratuito de la marca que se creó para brindar valor y facilidades a sus clientes. A partir de hoy, cuantas más visitas tenga un cliente, más chances tendrá de ganar. Los miembros recibirán 10 entradas adicionales para el sorteo del premio principal de $100.000 en efectivo por cada cuatro visitas que cumplan con los requisitos*. Se anunciarán cinco ganadores del premio principal cada dos semanas hasta el 12 de mayo.

Además, cada cuatro visitas válidas, los clientes desbloquearán cientos de miles de recompensas y premios en efectivo para que disfruten más el viaje, como descuentos en combustible**, refrigerios o bebidas gratis.

Inner Circle sigue creciendo y extendió su presencia recientemente a Washington y Oregón. Ya cuenta con más de 4 200 tiendas en los Estados Unidos y tiene planes de llegar a más mercados. Los clientes en áreas donde no hay tiendas Inner Circle cercanas***, como California y Texas, no tienen por qué preocuparse: pueden participar de la promoción a través de la aplicación de Circle K o ingresando en circlek.com/big-giveaway.

"Mientras seguimos acercando Inner Circle a nuevos clientes a lo largo de los Estados Unidos, festejamos a lo grande para agradecer y premiar a nuestros clientes más leales”, dijo Rick Rasor, vicepresidente de Fidelización Global de Circle K. “Hacemos todo lo posible para que los viajes sean siempre fáciles y gratificantes y, a la vez, aportamos nuevo valor a nuestros clientes mediante el programa Inner Circle, ¡empezando con el sorteo The Big Circle K Giveaway!"

Para participar en The Big Circle K Giveaway, los miembros actuales de Inner Circle*** pueden inscribirse en la aplicación de Circle K o visitar circlek.com/big-giveaway. Los clientes interesados pueden descargar la aplicación de Circle K, crear una cuenta y registrarse como miembros de Inner Circle o visitar circlek.com/big-giveaway para encontrar otras formas de participar.

Aviso legal:

* Para que las visitas se consideren válidas, deben cumplir estos requisitos: una transacción de más de $0,01 y una compra de combustible de más de cuatro (4) galones por transacción; o bien, se considerará como visita/transacción una (1) compra de combustible elegible más una (1) transacción de productos elegibles de la tienda dentro de los treinta (30) minutos. Los productos con límite de edad, como el tabaco, el alcohol, las loterías y las tarjetas de regalo, no cuentan como transacción/visita, a menos que se compren junto con otros artículos elegibles en una misma transacción. Los miembros de Inner Circle deben identificarse para que se registren las visitas calificadas.

** El descuento en combustible solo está disponible en puntos de venta que participen de Inner Circle. Para ver si su ubicación es elegible, descargue la aplicación de Circle K.

*** No se requiere hacer una compra. Para residentes de los EE. UU. mayores de 18 años. Válido hasta el 5/6/2025. Para conocer las reglas oficiales, visite Circle.com/big-giveaway. Los participantes interesados que no se encuentren cerca de una tienda Inner Circle tienen otras alternativas de inscripción: los participantes pueden obtener 10 entradas adicionales para los sorteos del premio principal y desbloquear una recompensa al completar cuatro (4) veces cualquiera de las siguientes tres (3) acciones en la aplicación de Circle K o en línea: subir un ticket de compra, escanear un código UPC seleccionado o realizar el registro en las tiendas con los servicios de ubicación de su dispositivo móvil.

Acerca de Circle K y su empresa matriz: Couche-Tard

Couche-Tard es un líder global en tiendas de autoservicio y de circulación que opera en 31 países y territorios. Cuenta con más de 16.800 tiendas, de las cuales casi 13.100 ofrecen combustible para transporte terrestre. Los carteles de Couche-Tard y Circle K son reconocidos y se trata de uno de los mayores operadores independientes de tiendas de autoservicio en los Estados Unidos. Además, es un referente en el sector de las tiendas de autoservicio y venta de combustible para transporte terrestre en Canadá, Escandinavia, los países bálticos e Irlanda. También tiene una presencia importante en Polonia y en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, y recientemente expandió sus operaciones a Bélgica, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. Aproximadamente 149.000 personas forman parte de su equipo.

