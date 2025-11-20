Circulan reportes sobre plan de paz entre EE. UU. y Rusia; Europa y Ucrania exigen participar

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania y Europa deben ser consultadas sobre cualquier esfuerzo para poner fin a la invasión de Rusia a su vecino, señalaron el jueves altos diplomáticos europeos, al tiempo que circulan informes sobre una propuesta entre Estados Unidos y Rusia para terminar la guerra en un momento en que las acusaciones de corrupción han sacudido al gobierno de Ucrania.

El plan, reportado por primera vez por Axios, exige grandes concesiones de Ucrania, según una persona familiarizada con el asunto, incluyendo conceder a Rusia algunas de las principales demandas que ha hecho desde que lanzó una invasión a gran escala de su vecino hace casi cuatro años.

La conversación sobre un plan de paz secreto aumentó la presión sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien también está organizando las defensas de su país contra el ejército más grande de Rusia, visitando a líderes europeos para asegurar que continúen su apoyo a Ucrania, y negociando un gran escándalo de corrupción que involucra al sector energético en apuros que ha causado indignación pública.

"Para que cualquier plan funcione, necesita a los ucranianos y europeos a bordo", afirmó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, al inicio de una reunión en Bruselas de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque de 27 naciones.

Los representantes de los países de la UE estuvieron de acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo que "todas las negociaciones sobre un alto el fuego, respecto al desarrollo pacífico futuro de Ucrania, sólo pueden ser discutidas y negociadas con Ucrania. Y Europa tendrá que ser incluida".

Se desconoce si los cancilleres han revisado el plan de paz, elaborado por enviados de Estados Unidos y Rusia, y que se dice incluye forzar a Ucrania a ceder territorio, una perspectiva que Zelenskyy ha descartado.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declinó comentar el miércoles sobre los informes acerca de la propuesta, pero subrayó que Trump quiere "lograr un acuerdo en la guerra entre Ucrania y Rusia, para que podamos tener paz en Europa y podamos poner fin a la matanza de tantos inocentes".

Los esfuerzos diplomáticos del gobierno del presidente Donald Trump este año para detener los combates no han dado resultado hasta ahora.

Varios altos funcionarios del Ejército, incluido el secretario del Ejército Dan Driscoll, estuvieron en Kiev el jueves para dar un nuevo impulso a los esfuerzos de paz y evaluar la realidad sobre el terreno en Ucrania, de acuerdo con funcionarios de Estados Unidos.

El plan dará a Rusia control del Donbás

La propuesta, que aún podría cambiar, exige en parte que Ucrania ceda territorio a Rusia y abandone cierto armamento, según la persona que había sido informada sobre los contornos del plan pero no estaba autorizada a comentar públicamente. También incluirá el retroceso de parte de la asistencia militar crítica de Estados Unidos. Rusia, como parte de la propuesta, recibirá el control efectivo de toda la región oriental del Donbás, un área que Moscú ha buscado durante mucho tiempo, aunque Ucrania todavía controla parte de ella.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y Kirill Dmitriev, un asesor cercano del presidente ruso Vladímir Putin, han sido clave en la redacción de la propuesta, según la persona.

Un acuerdo de paz que requiera que Kiev entregue territorio a Rusia no sólo será profundamente impopular entre los ucranianos, sino que también será ilegal bajo la Constitución de Ucrania. Zelenskyy ha descartado repetidamente tal posibilidad.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en la plataforma social X el miércoles por la noche que las autoridades estadounidenses "están y seguirán desarrollando una lista de ideas potenciales" para un acuerdo de paz duradero que "requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el jueves que "no hay consultas como tal actualmente en curso" con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Ciertamente hay contactos, pero no están en marcha procesos que puedan llamarse consultas", afirmó a los periodistas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, dijo desconocer si la propuesta cuenta con el respaldo de Trump y de Putin.

"Primero y ante todo, tenemos que averiguar si realmente son los grandes quienes están detrás de este plan o no", subrayó. "He escuchado todos los rumores y realmente tenemos que averiguar qué es lo que está pasando".

UE acusa a Rusia de falta de sinceridad

Los mandatarios europeos ya se han alarmado este año por las indicaciones de que el gobierno de Trump podría estar dejándolos de lado a ellos y a Zelenskyy en su impulso por detener los combates.

Los diplomáticos de la UE han acusado a Putin de no ser sincero al asegurar que quiere la paz pero negarse a comprometerse en las negociaciones, cuando sostiene la guerra de desgaste de Rusia en Ucrania.

Kallas, la jefa diplomática de la UE, reprendió a las fuerzas de Putin por continuar atacando la infraestructura civil en Ucrania, un día después que un ataque en la ciudad occidental de Ternopil matara a 26 personas e hiriera a otras 93. Alrededor de dos docenas de personas siguen desaparecidas.

Kallas sostuvo que "si Rusia realmente quisiera la paz, podría haber acordado un alto el fuego incondicional hace ya algún tiempo".

Trump ha dejado de enviar ayuda militar directamente a Ucrania, con los países europeos asumiendo la responsabilidad comprando armamento para Ucrania desde Estados Unidos. Eso ha dado a Europa influencia en las conversaciones para poner fin al conflicto.

"Aplaudimos los esfuerzos de paz, pero Europa es el principal apoyo de Ucrania y, por supuesto, es la seguridad de Europa la que está en juego. Así que esperamos ser consultados", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski.

Madhani reportó desde Washington.

