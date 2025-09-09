Cirsa espera un menor impacto de las divisas en el segundo semestre

(Cambia el titular y añade una cita del Director Financiero en los apartados 2 y 3)

9 sep (Reuters) - La empresa española de juegos de azar Cirsa dijo el martes que su beneficio neto del segundo trimestre cayó un 11%, después de que su negocio de casinos se viera afectado por la debilidad de los pesos mexicano y colombiano, aunque su filial de apuestas en línea se disparó.

Sin embargo, el director financiero, Antonio Grau, afirmó en una conferencia con analistas que no se espera que las dificultades cambiarias se mantengan durante el resto del año.

"A menos que se produzcan grandes cambios... Espero un menor impacto (del tipo de cambio) en el tercer y cuarto trimestre", dijo Grau, y añadió que dependía de la valoración del dólar.

El beneficio neto trimestral de Cirsa se situó en 9,7 millones de euros (US$11,43 millones), por debajo de los 10,9 millones de euros de hace un año. La empresa, que opera casinos y plataformas de apuestas en España, Portugal, Latinoamérica, Italia y Marruecos, registró una pérdida por tipo de cambio de 16 millones de euros en el trimestre.

Colombia y México son países muy importantes para la compañía y el comportamiento negativo de sus divisas respecto al euro arrastró a los casinos, dijo un portavoz de Cirsa.

Cirsa, con sede en Barcelona, reiteró sus previsiones para el conjunto del año y dijo que espera que su beneficio bruto de explotación crezca entre un 6% y un 7% con respecto al año pasado.

La debilidad de los casinos se vio compensada en parte por su negocio de apuestas en línea, que creció un 64% interanual en términos de ingresos.

Las acciones de la empresa subían un 1,9% en las operaciones matinales, tras haber llegado a subir un 3,4% al inicio de la sesión.

La empresa, controlada por el gigante del capital riesgo Blackstone, se ha centrado en los últimos años en las apuestas en línea para seguir las tendencias cambiantes del sector del juego.

Cirsa salió a bolsa en julio de la mano de Blackstone en una OPV que valoró la empresa en 2520 millones de euros. El fondo mantuvo una participación del 78% en Cirsa.

(1 dólar = 0,8490 euros) (Información de Javi West Larrañaga, edición de Inti Landauro y Alexandra Hudson; edición en español de Paula Villalba)