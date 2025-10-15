LA NACION

Cirsa fija el precio de los bonos con vencimiento en 2031 y 2032

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
15 oct (Reuters) - Cirsa:

* Informó el martes de la fijación de bonos sénior garantizados por importe de 575 millones de euros con un cupón de al 4,875% y con vencimiento en 2031, emitidos al 100,000% de su valor nominal (bonos a tipo fijo)

* Fijación de bonos sénior garantizados a tipo variable por importe principal de 425 millones de euros y con vencimiento en 2032, emitidos al 100,000% de su valor nominal (bonos a tipo variable)

* Se espera que la liquidación de los bonos tenga lugar aproximadamente el 28 de octubre

