Cirsa fija el precio de los bonos con vencimiento en 2031 y 2032
15 oct (Reuters) - Cirsa:
* Informó el martes de la fijación de bonos sénior garantizados por importe de 575 millones de euros con un cupón de al 4,875% y con vencimiento en 2031, emitidos al 100,000% de su valor nominal (bonos a tipo fijo)
* Fijación de bonos sénior garantizados a tipo variable por importe principal de 425 millones de euros y con vencimiento en 2032, emitidos al 100,000% de su valor nominal (bonos a tipo variable)
* Se espera que la liquidación de los bonos tenga lugar aproximadamente el 28 de octubre
