Cirsa, la empresa española de juego de Blackstone, afectada por el cambio de divisas

(Cambia titular, añade detalles en el primer párrafo, objetivos financieros en el tercero)

9 sep (Reuters) - La empresa española de juegos de azar Cirsa dijo el martes que su beneficio neto del segundo trimestre cayó un 11%.

El beneficio neto trimestral de Cirsa se situó en 9,7 millones de euros (US$11,43 millones),

por debajo de los 10,9 millones de euros de hace un año. La empresa, que opera casinos y plataformas de apuestas en España, Portugal, Latinoamérica, Italia y Marruecos, registró una pérdida por tipo de cambio de 16 millones de euros en el trimestre, aunque no la atribuyó a una divisa concreta.

No obstante, Cirsa, con sede en Barcelona, reiteró sus previsiones para el conjunto del año y dijo que espera que su beneficio bruto de explotación crezca entre un 6% y un 7% con respecto al año pasado.

La debilidad de los casinos se vio compensada en parte por su negocio de apuestas en línea, que creció un 64% interanual en términos de ingresos.

La empresa, controlada por el gigante del capital riesgo Blackstone, se ha centrado en los últimos años en las apuestas en línea para seguir las tendencias cambiantes del sector del juego.

Cirsa salió a bolsa en julio de la mano de Blackstone en una OPV que valoró la empresa en 2520 millones de euros. El fondo mantuvo una participación del 78% en Cirsa.

(US$1 = 0,8490 euros) (Información de Javi West Larrañaga, edición de Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)