Cirsa obtiene beneficios en el tercer trimestre y eleva sus previsiones para 2025

25 nov (Reuters) - La empresa española de juegos de azar Cirsa dijo el martes que su resultado neto pasó a ser positivo en el tercer trimestre, impulsado en gran medida por el crecimiento de los ingresos en su negocio de apuestas en línea.

El beneficio neto de Cirsa se situó en 15,2 millones de euros (US$17,5 millones) en el trimestre, frente a una pérdida de 10,3 millones de euros hace un año.

La empresa también ha elevado sus previsiones para el conjunto del año, con unos beneficios de entre 750 y 753 millones de euros, en lugar de los 740-750 millones previstos anteriormente. (Información de Javi West Larrañaga en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de Jorge Ollero Castela)