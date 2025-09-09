LA NACION

Cirsa sube tras crecer su negocio de apuestas online un 64% interanual

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Caída de las bolsas en el mundo; Mercados Mundiales;; China; Pekin; Beijing; Wall street; Mercados; Lunes negro; New York; Dubai; Europa; CHina
Cirsa sube tras crecer su negocio de apuestas online un 64% interanualTIMOTHY A. CLARY - AFP

Las acciones de la empresa española de juegos de azar Cirsa

suben un 2,6%, después de que la empresa dijera que su negocio de apuestas online había crecido un 64% interanual en términos de ingresos.

Cirsa reiteró sus previsiones para todo el año y dijo que espera que su beneficio bruto de explotación crezca entre un 6% y un 7% en comparación con el año pasado.

Las acciones cotizan actualmente a 15,85 euros, un 5,7% por encima del precio de salida a bolsa en julio.

Sin embargo, su beneficio neto del segundo trimestre cayó un 11%, hasta 9,7 millones de euros (US$11,41 millones), en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Siete de los siete analistas que cubren Cirsa califican el valor de "fuerte compra" o "compra", según datos de LSEG.

(US$1 = 0,8503 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)

LA NACION
Más leídas
  1. Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos
    1

    Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos

  2. Cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre
    2

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre

  3. Todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 8 de septiembre
    3

    Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 8 de septiembre

  4. Una automotriz lanzará cuatro nuevos modelos y le cambiará el nombre a sus autos
    4

    Una automotriz lanzará cuatro nuevos modelos y le cambiará el nombre a sus autos

Cargando banners ...