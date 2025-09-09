Cirsa sube tras crecer su negocio de apuestas online un 64% interanual

Las acciones de la empresa española de juegos de azar Cirsa

suben un 2,6%, después de que la empresa dijera que su negocio de apuestas online había crecido un 64% interanual en términos de ingresos.

Cirsa reiteró sus previsiones para todo el año y dijo que espera que su beneficio bruto de explotación crezca entre un 6% y un 7% en comparación con el año pasado.

Las acciones cotizan actualmente a 15,85 euros, un 5,7% por encima del precio de salida a bolsa en julio.

Sin embargo, su beneficio neto del segundo trimestre cayó un 11%, hasta 9,7 millones de euros (US$11,41 millones), en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Siete de los siete analistas que cubren Cirsa califican el valor de "fuerte compra" o "compra", según datos de LSEG.

(US$1 = 0,8503 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)