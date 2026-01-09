Cita petrolera sobre Venezuela en la Casa Blanca incluye a independientes y fuertes lazos con Denver

Por Sheila Dang y Liz Hampton

HOUSTON/DENVER, EEUU, 9 ene (Reuters) - La Casa Blanca convocó el viernes a ejecutivos petroleros para debatir posibles inversiones en Venezuela y, aunque en la lista preliminar de asistentes figuran los grandes nombres del sector, también se incluyen varias empresas independientes más pequeñas y empresas respaldadas por capital privado.

Según una fuente de la industria, sólo los mayores productores tienen la escala y la capacidad necesarias para operar en Venezuela y tienen experiencia en ello. La inclusión de firmas nacionales más pequeñas en la reunión es notable, dado que en su mayoría operan en Estados Unidos.

Entre los grandes asistentes a la reunión figuran Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips.

Continental Resources, que se autodenomina el mayor productor privado de petróleo y gas natural del mundo, asistirá, al igual que HKN Inc, anteriormente conocida como Harken Energy.

Varias de estas empresas están vinculadas a Denver (Colorado), la ciudad natal del secretario de Energía, Chris Wright, y un centro relativamente pequeño de actividad petrolera y gasística en comparación con otras partes de Estados Unidos.

El bombeo de crudo en PADD 4, la región productora que incluye Colorado, ascendió a 1,02 millones de barriles por día (bpd) en octubre, según datos de la Administración de Información de Energía. La PADD 3, que incluye estados como Texas y Nuevo México, produjo 10,28 millones de bpd ese mes.

Raisa Energy, que adquiere participaciones no operadas en activos energéticos y tiene un presidente ejecutivo venezolano, tiene su sede en Denver y está respaldada por los fondos de inversión Citadel y Ares Management.

También tienen su sede en Denver Tallgrass Energy -una firma con activos de oleoductos y terminales en zonas como las Montañas Rocosas y Oklahoma- y Aspect Holdings, que tiene como director independiente al expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy.

El Departamento de Energía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Raisa, Tallgrass y Aspect no respondieron a las preguntas sobre las conversaciones previas que pudieran haber mantenido sobre Venezuela antes de la reunión del viernes.

(Reporte de Sheila Dang en Houston, Liz Hampton en Denver y Shariq Khan en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)