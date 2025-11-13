Citado por la selección de Brasil, Vitor Roque apuesta por "volver a Europa"

El delantero Vitor Roque, concentrado con la selección de fútbol de Brasil de cara a amistosos contra Senegal y Túnez, dijo este jueves estar "enfocado" en el Palmeiras, pero dejó claro que "volver a Europa" está entre sus próximas metas.

Vitor Roque, de 20 años, ha reencontrado su mejor nivel con el equipo paulista tras problemas de adaptación en España con el Barcelona y el Betis.

"Me fui muy joven... Es un sueño volver a Europa y, claro, adaptarme", comentó el centroatacante en una rueda de prensa en Londres, donde la Selecão del italiano Carlo Ancelotti enfrentará el sábado a Senegal como preparación para el Mundial de 2026.

Tres días después, los pentacampeones mundiales jugarán ante Túnez en Lille, Francia.

"Hoy estoy enfocado en el Palmeiras. Y en el futuro, si Dios quiere, voy a volver a Europa", expresó el futbolista, quien suma 16 goles y tres asistencias en 30 partidos en esta temporada de la liga brasileña y acumula, además, cuatro dianas en la Copa Libertadores.

El Verdão jugará la final de la Libertadores contra el Flamengo el próximo 29 de noviembre y está a la cabeza del campeonato brasileño.

"Lo importante es estar jugando bien en tu club", manifestó Vitor Roque al ser cuestionado sobre sus opciones de ganarse una plaza en la Canarinha en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, si bien compite con jugadores del fútbol europeo como Matheus Cunha (Manchester United) o João Pedro (Chelsea).

"Si tú estás haciendo un buen trabajo en tu club, no hay diferencia, aunque claro que jugar en Europa tiene un peso, porque los mejores futbolistas del mundo están allá", argumentó.

Vitor Roque tiene un único partido en su historial con la selección absoluta de Brasil, una derrota 2-1 ante Marruecos en un amistoso en marzo de 2023, en el interinato de Ramon Menezes.

Sonríe por vestir de nuevo la camiseta verdeamarela y demostrar que su decisión de retornar al fútbol brasileño "no fue un paso atrás".

"Conseguí ir haciendo mis goles, mis asistencias, y hoy estoy acá en la selección (...). Estoy muy feliz de estar aquí", indicó.

