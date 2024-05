Citas-reacción internacional a la condena penal de donald trump

31 mayo (Reuters) - Un jurado de Nueva York declaró a Donald Trump culpable de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de dinero para silenciar a una estrella del porno, lo que le convierte en el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito. He aquí algunas reacciones internacionales al veredicto:

Matteo salvini, vice primer ministro italiano y jefe del partido de la liga: "solidaridad y apoyo total a @realdonaldtrump, víctima de acoso judicial y de un proceso de naturaleza política. en italia conocemos tristemente la instrumentalización de la justicia por parte de la izquierda, dado que desde hace años se intenta eliminar a los adversarios políticos por medios legales. espero que gane trump; sería una garantía de mayor equilibrio y esperanza para la paz mundial."

Yorhimasa hayashi, secretario jefe del gabinete, japón: "nos gustaría abstenernos de comentar asuntos relacionados con procedimientos judiciales en otros países." "el gobierno japonés no está en condiciones de hacer comentarios sobre el impacto en las elecciones presidenciales (estadounidenses). en cualquier caso, estamos siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados y seguiremos recabando información."

Mel stride, secretario británico de trabajo y pensiones, a sky news: "como ministro del gabinete del gobierno, hay una convención muy arraigada de que no interferimos en las elecciones en el extranjero, así que realmente no puedo hacer comentarios sobre esa cuestión en particular, de la misma manera que no esperaríamos que los políticos estadounidenses empezaran a lanzar comentarios sobre nuestras elecciones generales." "es claramente un giro muy dramático de los acontecimientos y vamos a esperar a ver qué pasa, pero en última instancia la elección será para el pueblo estadounidense ... en noviembre." (compilado por global news desk; editado en español por tomás cobos)

Reuters