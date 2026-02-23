Citi, a punto de vender participación en Banamex a grupo inversor que incluye a Blackstone: Bloomberg News

23 feb (Reuters) - Citigroup está cerca de llegar a un acuerdo para vender una participación del 24% en su banco minorista mexicano Grupo Financiero Banamex a un grupo de inversionistas que incluye a Blackstone, informó Bloomberg News el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La operación se produciría tras la venta del 25% de Banamex a finales del año pasado a una empresa propiedad del multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia.

Citi declinó hacer comentarios sobre el informe. Reuters no pudo verificarlo de forma independiente.

El reporte añade que el banco estadounidense está considerando la venta de participaciones inferiores al 5% cada una a General Atlantic, los copresidentes de Grupo Televisa, el brasileño Banco BTG Pactual SA y Afore Sura, y el fondo de pensiones mexicano de la colombiana Sura Asset Management. (Reporte de Ateev Bhandari en Bangalore; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)