Citi acuerda vender a magnate mexicano Fernando Chico Pardo el 25% de Banamex

Por Tatiana Bautzer

24 sep (Reuters) - Citigroup anunció el miércoles que acordó vender una participación minoritaria en Grupo Financiero Banamex a una empresa propiedad del multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia, lo que marca un paso hacia la desinversión planeada de la unidad.

Citigroup venderá una porción del 25% en Banamex por 42.000 millones de pesos (unos US$2280 millones). El banco indicó en un comunicado que se espera que la transacción se complete en el segundo semestre de 2026.

Tras el cierre, Chico Pardo asumirá la presidencia del consejo de administración de Grupo Financiero Banamex, mientras que Manuel Romo permanecerá como director general.

"Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex", declaró Jane Fraser, directora general de Citi, en un comunicado.

Fraser añadió: "seguimos trabajando para la salida a bolsa planificada y maximizamos el valor de esta icónica institución".

El tiempo para la salida a bolsa de Banamex dependerá de las aprobaciones regulatorias y las condiciones del mercado, añadió Citi.

Chico Pardo fundó una casa de bolsa que se fusionó con Grupo Financiero Inbursa, del que luego fue director general, y es accionista mayoritario del holding aeroportuario Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). También dirige el fondo de capital privado Promecap.

"Creemos firmemente que Banamex, con su talentoso y experimentado equipo, seguirá siendo un pilar fundamental para apoyar a México, las empresas y familias mexicanas", afirmó Chico Pardo.

La operación valora a Banamex en US$9200 millones, considerando el tipo de cambio al momento de la firma.

Con la oferta, Citi incurrió en un cargo por deterioro de la plusvalía de US$726 millones, que se registrará en los gastos del tercer trimestre de 2025 y será neutral para Citi en términos de capital, según el comunicado.

