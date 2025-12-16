Citi cierra venta del 25% de su filial Banamex a un magnate mexicano

El gigante estadounidense Citi cerró este lunes la venta de una participación accionaria del 25% de su filial local Banamex al magnate mexicano Fernando Chico Pardo.

Esta inversión contribuye a incrementar la participación de capital mexicano en el sistema bancario nacional, un sector que permanece mayoritariamente en manos de inversionistas extranjeros.

Chico Pardo es un empresario involucrado en diversos negocios, que incluyen la operación de puertos en Estados Unidos y América Latina, hoteles de lujo y aeropuertos.

Banamex, en tanto, es el cuarto mayor grupo financiero de México, según datos de la propia empresa.

"La inversión realizada por Chico Pardo muestra la confianza en el futuro de Banamex, y en el desarrollo de su estrategia actual de continuar creciendo en todas las líneas de negocio", dijo Banamex en un comunicado.

Con el cierre de esta transacción, el empresario asumirá la presidencia del consejo de administración del banco.

Citi había anunciado la transacción a finales de septiembre, cuando informó que Chico Pardo invertiría unos US$42.000 millones (US$2.300 millones) por el 25% de las acciones de Banamex.

Se espera que el resto de la participación accionaria de Banamex sea colocada en bolsa. En ese sentido, el banco dijo que para concretar esa transacción seguirá "guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y autorizaciones regulatorias".

Tras el proceso de salida del negocio de banca de consumo —que también lleva a cabo en otros países como Polonia—, Citi prevé permanecer en México en los sectores de banca institucional y de inversión.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) habían abogado porque Banamex, que además de su negocio bancario posee un invaluable patrimonio artístico e histórico, quedara en manos de inversionistas mexicanos.

Entre los activos de Banamex se cuentan unas 1.300 sucursales, 9.000 cajeros automáticos, 13,6 millones de clientes de banca personal, 6.000 clientes de banca empresarial y 8,6 millones de clientes en su fondo de pensiones para el retiro, según datos de la empresa.