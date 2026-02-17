Citi dice geopolítica respalda al petróleo, acuerdos de paz podrían reducir los precios

16 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo podrían mantenerse estables a corto plazo, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está aumentando la presión para alcanzar acuerdos de paz que involucran a Rusia e Irán, pero una resolución más adelante en el año podría acabar empujando a la baja el crudo, afirmó Citi el lunes.

El Brent ha subido desde unos US$60 por barril a cerca de US$70 en el último mes, lo que refleja en parte la aplicación más estricta de las sanciones estadounidenses al petróleo ruso e iraní, junto con otras interrupciones del suministro, según el banco.

La semana pasada, la Unión Europea propuso ampliar sus sanciones contra Rusia para incluir los puertos de Georgia e Indonesia que manejan petróleo ruso, lo que supondría la primera vez que el bloque se dirigiría a puertos de terceros países, según un documento de propuesta revisado por Reuters.

Citi afirmó que una vía a través de la cual Estados Unidos podría influir en la asequibilidad es mediante acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania, y mediante la distensión con Irán, lo que puede contribuir a reducir el precio del crudo y los productos petrolíferos.

«Nuestra hipótesis de base es que tanto el acuerdo con Irán como el de Rusia y Ucrania se produzcan antes o durante el verano (boreal) de este año, lo que contribuirá a una baja de los precios hasta los US$60-62 por barril de Brent y a una reducción de los márgenes del diésel y la gasolina de entre US$5 y US$10», añadió Citi.

Si las interrupciones en el suministro ruso mantienen el Brent en un rango de US$65-70 por barril en los próximos meses, Citi espera que la OPEP+ responda aumentando la producción a partir de la capacidad excedentaria.

La OPEP+ se inclina por reanudar el aumento de la producción a partir de abril, según tres fuentes del grupo. Los futuros del crudo Brent cerraron el lunes con un alza de 90 centavos, o un 1,33%, a US$68,65 el barril. (Reporte de Anushree Mukherjee en Bengaluru, editado en español por Javier Leira)