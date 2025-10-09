Citi dice que apostará a bonos argentinos de 30 años tras intervención de Tesoro estadounidense
- 1 minuto de lectura'
LONDRES, 9 oct (Reuters) - Citi dijo el jueves que invertirá mucho en bonos BONTE 2030 de Argentina luego de una intervención del Tesoro estadounidense para apuntalar la moneda del país, y agregó que ve espacio para que los activos locales sigan subiendo antes de una votación legislativa clave.
"Los mercados se recuperan no sólo por el posible anuncio futuro, sino por la noticia de que ha comenzado la intervención del Tesoro estadounidense", dijo Iván Riveros, de Citi, en una nota a clientes, señalando que las próximas elecciones intermedias del 26 de octubre aún representan un riesgo.
Citi estaba apostando por los BONTE 30 de Argentina, decía la nota, refiriéndose a un bono a 30 meses denominado en pesos pero suscrito en dólares estadounidenses.
"Si bien los mercados locales seguirán siendo vulnerables al riesgo de las elecciones de mitad de período, la intervención del Tesoro de Estados Unidos significa que habrá espacio para que los activos locales continúen descomprimiendo el riesgo antes de las elecciones de octubre", dijo Citi. (Reporte de Karin Strohecker; Traducido por Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)
