Citi dice que el oro se verá respaldado por los riesgos, aunque se espera atenuación a finales de 2026

30 ene (Reuters) - Las inversiones en oro se ven respaldadas por una amplia combinación de riesgos geopolíticos y económicos que se superponen, pero alrededor de la mitad de ese riesgo podría desaparecer a finales de este año, afirmó Citi el viernes

Algunos de los riesgos fundamentales que sustentan la demanda de oro, como las tensiones entre Estados Unidos y China, los riesgos entre Pekín y Taiwán, las preocupaciones sobre la deuda pública estadounidense y la incertidumbre en torno a la inteligencia artificial, probablemente mantendrán los precios elevados en términos históricos, según Citi

Sin embargo, el banco estima que aproximadamente la mitad de los riesgos que actualmente influyen en los precios del oro no se materializarán en 2026 o no persistirán más allá de ese año

"Creemos que la administración Trump impulsará una política económica moderada durante el año 2026, cuando se celebrarán las elecciones de mitad de mandato, y que el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y la eventual distensión con Irán supondrán una importante reducción del riesgo en comparación con la situación actual", añadió el banco

A principios de esta semana, el oro al contado avanzó hasta un máximo histórico cercano a los 5.600 dólares la onza, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica

Sin embargo, el viernes los precios caían un 12,6%, encaminándose hacia su mayor desplome porcentual diario de la historia, ya que el dólar se fortaleció después de que el presidente Donald Trump nombrara al exgobernador de la Fed Kevin Warsh como su candidato para dirigir el banco central estadounidense cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo

"El nombramiento de Warsh, si se confirma, consolidará aún más nuestra hipótesis base de que la Fed mantendrá su independencia política, otro factor bajista a medio plazo para los precios del oro", añadió Citi. (Reporte de Anushree Mukherjee en Bangalore. Editado en español por Natalia Ramos)