Citi eleva Cellnex a "comprar" al ver una oportunidad en el bajo rendimiento

Citigroup revaloriza el operador español de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex a "comprar" desde "neutral", afirmando que el bajo rendimiento del valor crea una oportunidad para los inversores.

El bróker afirma que el bajo rendimiento se debe en parte a la incertidumbre sobre una posible consolidación francesa, que en su opinión tendría un "impacto limitado, si es que lo tiene".

Citi considera que el precio actual de la acción es un "punto de entrada atractivo", ya que cotiza con un descuento sustancial respecto a sus propias valoraciones históricas, y que seguirá creciendo hasta situarse en torno al 7,5% en 2028 y alrededor del 9% en 2030.

De los 29 analistas que cubren Cellnex, 21 califican la acción de "fuerte compra" o "compra", seis la califican de "mantener" y dos la califican de "fuerte venta" o "venta" (datos de LSEG).

(Información de Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Patrycja Dobrowolska)