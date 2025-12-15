Citi fija objetivo para el S&P 500 en 7.700 puntos en 2026, prevé que IA siga siendo un tema clave

15 dic (Reuters) - Citigroup fijó un objetivo de 7.700 puntos para el índice S&P 500 a finales de 2026, apuntando a unos sólidos resultados empresariales y a los vientos de cola sostenidos de las inversiones en inteligencia artificial.

En una nota publicada el viernes, la correduría afirma que espera que el desarrollo de la infraestructura de IA sea un tema clave en 2026, haciéndose eco de sus homólogos de Wall Street, pero predice que el foco de atención pasará de las empresas que hacen posible la IA a las que adoptan esta tecnología incipiente.

"Aunque se espera que el énfasis en la IA sea persistente, la evolución seguirá probablemente una dinámica percibida de ganadores frente a perdedores", afirman los estrategas de Citi.

El objetivo de Citi implica una ganancia del 12,7% desde el último cierre del índice de referencia en 6.827,41 puntos. La correduría estima que las ganancias por acción del índice alcanzarán los 320 dólares a finales del próximo año, por encima de las estimaciones de consenso de unos 310 dólares.

El índice, ampliamente seguido, ha ganado cerca de un 16% este año, impulsado en general por el optimismo de los inversores en torno a la IA, los sólidos beneficios empresariales y las expectativas de bajada de las tasas de interés, a pesar de los temores a una burbuja del mercado y las altas valoraciones de la tecnología.

"Para ser claros, un punto de partida de alta valoración es un obstáculo para el mercado, pero no uno insuperable. Más bien, ejerce una presión creciente sobre los fundamentales para que respalden la acción de los precios", afirmó Citi.

A medida que el actual mercado alcista entra en su cuarto año, cabe esperar episodios de volatilidad, que pueden ser más agudos dadas las expectativas implícitas de crecimiento, añadió la correduría.

Citi espera que el índice alcance los 8.300 puntos en un escenario alcista, y que caiga hasta los 5.700 en un escenario bajista.

El objetivo de la correduría para el índice a finales de año contrasta con la previsión de Oppenheimer Asset Management de 8.100, la más alta de Wall Street, y con una encuesta realizada por Reuters en noviembre, que pronosticaba que el índice subiría alrededor de un 12% a finales del próximo año.

En noviembre, UBS Global Wealth Management también había pronosticado un objetivo de 7.700 para el índice a finales de año. (Reporte de Joel Jose en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)