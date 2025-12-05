Citi prevé que el cobre alcance los US$10.000 por tonelada en los próximos seis a 12 meses

5 dic (Reuters) - Los analistas de Citi esperan que los precios del cobre sigan subiendo y coticen en un promedio US$13.000 por tonelada en el segundo trimestre de 2026, o un 15% de avance, lo que se compara con su previsión de octubre de US$12.000 por tonelada.

Los futuros del cobre en la Bolsa de Londres subían el viernes un 1,5%, US$11.616 por tonelada.

El banco dijo que los precios seguirán respaldados por las compras de fondos macroeconómicos, ya que los inversores se posicionan para un aterrizaje suave de la economía estadounidense, junto con una creciente escasez de suministro, porque el crecimiento de la oferta minera no logra seguir el ritmo de la acelerada transición energética y de la demanda relacionada con la inteligencia artificial.

Citi añadió que espera una mayor escasez debido al almacenamiento de existencias en Estados Unidos vinculado al arbitraje COMEX-LME.

Para el escenario más optimista, los analistas de Citi ven una subida de US$14.000 a US$15.000, según la nota publicada el viernes.

El banco ve además alzas de los precios de otros metales básicos como el aluminio y el estaño.

(Escrito por Javier López de Lérida)