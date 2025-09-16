Citi rebaja Acciona a "vender" alegando una "paradoja de precios perfecta"

** Citigroup rebaja la calificación del grupo español Acciona a "vender" desde "neutral", señalando lo que denomina una "paradoja de precios perfecta", mientras el mercado ha descontado el crecimiento futuro con demasiada rapidez

** Considera que el precio actual de la acción ya refleja el crecimiento de los activos concesionales hasta 2032, cuando la mayoría de estos activos siguen en construcción

** Considera que el mercado también está valorando sus participaciones en Acciona Energía

y Nordex sin restricciones de liquidez para realizar estos valores, así como sin descuento de conglomerado, a pesar de que Acciona posee una variedad de activos

** "Habiendo evaluado el uso de la financiación de la cadena de suministro en todo el sector, ahora también incluimos los considerados pasivos fuera de balance", añade

** Citi recorta el precio objetivo de la compañía más de un 4%, hasta 135 euros

** De los 13 analistas que cubren Acciona, cuatro califican el valor de "fuerte compra" o "comprar", cuatro de "mantener" y cinco de "fuerte venta" o "vender" - Datos de LSEG (Información de Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Patrycja Dobrowolska)