Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex, mantiene apuesta por OPI

CIUDAD DE MÉXICO, 9 oct (Reuters) - El estadounidense Citigroup dijo el jueves que ha comunicado al conglomerado minero y de transportes Grupo México que rechaza su oferta por su unidad minorista local Banamex, después de evaluar cuidadosamente la propuesta.

En un comunicado, Citi agregó que cree firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre -la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo- y la oferta pública inicial (OPI) planificada le permitirán completar la desinversión "de manera responsable y maximizar valor para accionistas".

"Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta", señala el boletín.

Tras el anuncio, las acciones de Grupo México subían un 4,32% a 147,46 pesos en la bolsa local, apuntando a su tercer día de ganancias, después de haberse desplomado el lunes un 15% luego de lanzar la oferta. (Reporte de Raúl Cortés Fernández. Reporte adicional de Noé Torres. Editado por Ana Isabel Martinez)