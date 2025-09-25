Citi recurrirá a más inversionistas minoritarios tras venta de participación en Banamex

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) -

Citigroup buscará más inversionistas minoritarios en su unidad minorista mexicana, Banamex, antes de lanzar una posible oferta pública inicial (OPI), informaron ejecutivos el jueves.

La firma sondeará a los principales inversionistas mexicanos en los próximos meses, aunque buscará vender participaciones mucho menores al 25% que adquirirá el multimillonario Fernando Chico Pardo, según informó Ernesto Torres, director internacional de Citi, a la prensa.

La entidad anunció el miércoles que Chico Pardo, presidente del operador aeroportuario ASUR,

comprará

la considerable participación en Banamex por US$2300 millones.

PASO HACIA SALIDA DE BANAMEX

El acuerdo se produce después de que Citi luchara durante años para encontrar un comprador para Banamex, tras el fracaso de un acuerdo con el conglomerado Grupo México, controlado por el multimillonario Germán Larrea.

Los analistas consideraron el anuncio como un paso positivo hacia la desinversión total de Citigroup en Banamex. El precio de la participación valora la unidad completa en alrededor de US$9120 millones, lo que crea un límite mínimo para una OPI. Citi compró Banamex en una operación de US$12.500 millones en 2001.

"Al menos, esto aclara cuánto podría recaudar una desinversión total", declaró Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo, en una entrevista telefónica.

Al ser consultado por Reuters, Torres se negó a proporcionar más detalles sobre la decisión de Citi de aceptar una oferta por debajo del valor contable.

EN MANOS MEXICANAS

A nivel local, la compra de Chico Pardo fue celebrada. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, elogió el regreso del banco a manos mexicanas tras décadas de control extranjero.

El predecesor y mentor político de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, impuso condiciones a cualquier acuerdo con Citi, como exigir que la empresa estuviera mayoritariamente controlada por mexicanos y prohibir los despidos.

Esa interferencia llevó a Larrea a desechar su oferta por Banamex, según informaron fuentes a Reuters en ese momento. Sheinbaum, sin embargo, no impuso ninguna condición, afirmó Chico Pardo.

El empresario dijo que su compra fue autofinanciada y que no buscaría aumentar su participación más allá del 25%.

"Yo considero esta inversión de muy largo plazo.

“Va a ser una inversión transgeneracional, mis hijos van a tener que continuar con la inversión”, declaró.

El magnate admitió que no participó en la primera ronda de licitación de la unidad, ya que "no la entendía", pero inició conversaciones con Citi en los últimos meses.

El empresario está casado con la hermana de Roberto Hernández, expropietario y director general de Banamex.

EL PRÓXIMO PASO DE BANAMEX

Chico Pardo y Manuel Romo, director general de Banamex, afirmaron que el banco busca recuperar parte de la participación de mercado perdida.

La unidad representa alrededor del 6% del total de préstamos en México, en comparación con su máximo del 18% en 2009, cuando operaba como Citibanamex, según analistas de Goldman Sachs.

Banamex planea crecer mediante la expansión de su oferta en línea y el fortalecimiento de su servicio al cliente, según los ejecutivos.

“Hay muchas áreas en las que aún no hemos avanzado, en términos de servicios financieros”, afirmó Chico Pardo.

Si bien los ejecutivos se negaron en gran medida a hablar sobre una posible

OPI

el jueves, los analistas estimaron que la fecha podría ser en la segunda mitad de 2026, en lugar de principios de año, como se esperaba anteriormente.

El acuerdo con Chico Pardo genera un capital similar a la primera venta de acciones en una OPI, señaló el analista de Bank of America Ebrahim Poonawala, ya que Citi había estimado que vendería entre el 15% y el 20% en la primera transacción. (Reporte de Kylie Madry; Reporte adicional de Ana Isabel Martínez, Noé Torres y Raúl Cortés en Ciudad de México y Tatiana Bautzer y Saeed Azhar en Nueva York; Editado por Diego Oré)