Citi ve precios del Brent en torno a US$60 por barril a finales de año
LA NACION
7 ago (Reuters) - Analistas de Citibank afirmaron el jueves que su hipótesis de base sigue siendo que los precios del petróleo Brent se sitúen en torno a los US$60 por barril a finales de año.
El banco añadió que un caso alcista para los precios podría materializarse si más de 1 millón a 1,5 millones de barriles por día (bpd) de suministro ruso se ve afectado.
O, añadió, si la India se retirara de sus alrededor de 1,75 millones de bpd de importaciones de petróleo de Rusia, con China absorbiendo parte de esto.
(Reporte de Sarah Qureshi en Bengaluru; Edición de Chris Reese)
