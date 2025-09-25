Citi vende el 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo por 1957 millones de euros

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Citigroup ha anunciado la venta del 25% de Banamex, el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales, al empresario mexicano Fernando Chivo Pardo y miembros de su familia por un total estimado de 42.000 millones de pesos (1957 millones de euros), según ha informado la entidad en un comunicado.

De esta manera, Chico Pardo, actual presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y uno de los hombres más ricos del país, adquirirá 520 millones de acciones a un precio fijo de 0,80 veces el valor contable.

La transacción, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias en México, se espera que se complete en el segundo semestre de 2026.

En consecuencia, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del grupo financiero, mientras que Ignacio Deschamps permanecerá como presidente de Banco Nacional de México y Manuel Romo se mantendrá en el cargo de director general de Banamex.

Esta desinversión supone "una prioridad estratégica" para Citi, que también ha recalcado su compromiso por la continuidad y renovación de los programas sociales y culturales de la entidad bancaria y su confianza en el potencial de la firma.

Banamex cuenta con 1300 sucursales y unos 9000 cajeros automáticos repartidos por todo el país que dan servicio a 13,6 millones de clientes de banca minorista y a 6000 clientes de banca comercial, además de prestar servicio a 8,6 millones de clientes de administración de fondos de pensiones.