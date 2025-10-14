Citigroup gana un 16% más en el tercer trimestre, hasta 3237 millones

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El banco estadounidense Citigroup se anotó un beneficio neto de US$3752 millones (3237 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que representa un incremento del 16% en comparación con el mismo periodo de 2024, informó la entidad.

La mejora en las cuentas del banco estadounidense en el tercer trimestre se produjo incluso tras asumir un deterioro del fondo de comercio de US$726 millones en relación con la venta de una participación del 25% en Grupo Financiero Banamex.

La cifra de negocio de Citigroup en el trimestre aumentó un 9%, hasta US$22.090 millones (19.060 millones de euros). De su lado, las provisiones por riesgo de crédito de la entidad sumaron un total de US$2450 millones (2114 millones de euros), un 8% menos.

De este modo, en los nueve primeros meses de 2025 la entidad obtuvo un beneficio neto de US$11.835 millones (10.212 millones de euros), un 20% más que hasta septiembre del año pasado.

Asimismo, la cifra de negocio de Citigroup aumentó un 7%, hasta US$65.354 millones (56.390 millones de euros), mientras que las provisiones por riesgo de crédito sumaron US$8045 millones (6942 millones de euros), un 7% más.

"La constante ejecución de nuestra estrategia está generando un rendimiento empresarial más sólido trimestre tras trimestre y mejorando nuestra rentabilidad", declaró Jane Fraser, consejera delegada de Citi, para quien el efecto acumulativo de las acciones acometidas por la entidad en los últimos años han situado a Citi en una posición significativamente diferente en términos de capacidad competitiva.