Citigroup rechaza la oferta de compra de Banamex por parte de Grupo México

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) - Citigroup ha decidido rechazar la oferta de compra del 100% de Banamex, el cuarto mayor grupo financiero de México, por parte del conglomerado Grupo México y sigue adelante con la venta del 25% de la entidad al empresario Fernando Chico Pardo, según informó la compañía en un comunicado. "Tras considerar detenidamente la propuesta, incluyendo, entre otros aspectos, las consideraciones financieras y la certeza de la transacción, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza la oferta", especifica Citigroup. Al mismo tiempo, la entidad cree "firmemente" que la transacción de la cuarta parte de Banamex a Chico Pardo les permitirán completar la desinversión del grupo financiero "de manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas". Precisamente Grupo México estableció el pasado miércoles un período de 10 días para que Citigroup consultara con su consejo de administración y principales accionistas sobre su oferta. A finales del mes de septiembre, Citigroup anunció la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo y miembros de su familia por un valor estimado de 42.000 millones de pesos (1957 millones de euros). Grupo México lanzó una semana más tarde una oferta para adquirir Grupo Financiero Banamex, el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales, con dos vertientes: una en la que compra el 100% de la entidad y una segunda en la que se convertiría en socio mayoritario con un 75% restante en conjunto con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo y sus familiares.

