Citigroup vende participación en Banamex a multimillonario mexicano por US$2300 millones

Por Tatiana Bautzer

24 sep (Reuters) -

Citigroup acordó vender una participación del 25% en Grupo Financiero Banamex a una empresa propiedad del multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia, lo que marca un paso más en el plan de Citi de sacar a bolsa la unidad.

Se espera que la venta, por un valor de 42.000 millones de pesos mexicanos (unos US$2280 millones), se cierre en el segundo semestre de 2026, según informó el banco en un comunicado.

El acuerdo valora a Banamex en US$9120 millones al tipo de cambio actual. Citigroup compró Banamex en una operación de US$12.500 millones en 2001.

El acuerdo se produce tras un complicado período de tres años en el que el banco tuvo dificultades para encontrar un inversor o comprador. El acuerdo también marca el último paso en la retirada de Citi de Latinoamérica, donde el banco fue un actor clave en la banca minorista en Brasil, Argentina y Colombia.

La última venta de participación generó un cargo por deterioro del fondo de comercio —que suele registrarse cuando un activo se vende por debajo de su precio contable— de US$726 millones para Citigroup, que se contabilizará como gasto en el tercer trimestre.

"El mercado esperaba con interés desinvertir lo máximo posible a una valoración adecuada. Esto es bastante adecuado", dijo Suryansh Sharma, analista de Morningstar Research Services.

Pardo, de 73 años, asumirá la presidencia de Grupo Financiero Banamex tras la venta. Manuel Romo permanecerá como director general de Banamex.

"La inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados de México, es un rotundo respaldo a la fortaleza y el potencial de Banamex", declaró Jane Fraser, directora general de Citi, en un comunicado.

Citigroup está trabajando en la oferta pública inicial de Banamex para alcanzar su valor total, afirmó Fraser, señalando que el momento de la salida a bolsa está sujeto a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones del mercado.

Banamex es la última desinversión en banca de consumo internacional dentro del plan de desinversión de Fraser anunciado en 2021.

En ese momento, el banco se comprometió a desinvertir en 14 mercados de Asia, Europa, Oriente Medio y México.

Forbes clasificó a Pardo como la octava persona más rica de México en mayo, y estima que su patrimonio neto asciende a US$3500 millones al miércoles, respaldado por su participación mayoritaria en el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), operador de aeropuertos internacionales.

Su carrera despegó a los 27 años, cuando fundó una casa de bolsa que posteriormente se convirtió en parte del Grupo Financiero Inbursa del magnate Carlos Slim.

Actualmente, Pardo preside ASUR, que opera aeropuertos en México, Colombia y Puerto Rico, y dirige su propia firma de capital privado, Promecap. Su cartera incluye importantes inversiones en operaciones portuarias y propiedades hoteleras. (Reporte de Tatiana Bautzer en Nueva York; Reporte adicional de Saeed Azhar en Nueva York, Brendan O'Boyle en Ciudad de México y Prakhar Srivastava; Editado por Diego Oré y Raúl Cortés Fernández)