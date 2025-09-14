City de Donnarumma bate al United, Liverpool gana sobre la bocina

El Manchester City fue muy superior al Manchester United (3-0) en el debut de Gianluigi Donnarumma bajo el arco local, este domingo en una cuarta jornada de la Premier League en la que el Liverpool extendió su pleno de victorias con un gol de penal en el descuento.

Ante su público, el equipo de Pep Guardiola se impuso con un gol de Phil Foden (18) y un doblete de Erling Haaland (53 y 68).

El delantero noruego suma cinco goles en cuatro partidos de liga.

Los Citizens, que habían perdido dos partidos antes del parón internacional, remontan a la octava posición antes de enfrentarse al Nápoles en Liga de Campeones y de visitar al Arsenal en la Premier League.

Por contra, el Manchester United y su entrenador Ruben Amorim quedan anclados en la zona media-baja de la tabla.

La gran noticia en el Etihad Stadium fue el estreno de Donnarumma, que tuvo una actuación perfecta.

El exguardameta del París Saint-Germain, sucesor del histórico Ederson, mostró autoridad en sus salidas (4, 45 y 85), bloqueó bien el ángulo de Benjamin Sesko (33) y voló para desviar una magnífica volea de Bryan Mbeumo (61).

"Siempre queremos ganar el derbi, pero hoy fue aún más especial. Estoy muy feliz y aliviado de que lo hayamos logrado todos juntos", reaccionó Haaland en Sky Sports.

- Salah, salvador -

Antes, el campeón de Inglaterra y actual líder, el Liverpool, necesitó un penal convertido por Mohamed Salah en el tiempo añadido para vencer fuera de casa al recién ascendido Burnley (1-0) y mantener su pleno de victorias.

"Nunca nos rendimos. Tratamos de superar nuestros límites y, como equipo, lo hemos logrado", dijo Salah.

La estrella egipcia disparó con fuerza (90+5) frente a la zona del estadio que ocupaban sus seguidores para celebrar un nuevo triunfo.

El Liverpool conserva tres puntos de ventaja sobre el trío formado por Arsenal, Tottenham y Bournemouth, y cinco sobre su vecino y rival, el Everton (6°), al que recibe el próximo sábado.

Los Reds firmaron un triunfo laborioso en Turf Moor, donde la defensa de los Clarets, liderada por Maxime Estève, resistió durante mucho tiempo con rigor y valentía.

La misión del recién ascendido se complicó aún más tras la expulsión de Lesley Ugochukw por dos tarjetas amarillas. El francés cometió una fea falta sobre el argentino Alexis Mac Allister (16), obligado a salir al descanso, y una entrada tardía sobre Florian Wirtz (84).

- Alexander Isak, para la Champions -

El portero Martin Dubravka mantuvo con vida al Burnley al despejar un potente disparo de Dominik Szoboszlai (59) y luego detener un tiro de Jeremie Frimpong (90+3), bien asistido por el joven Rio Ngumoha.

El cerrojo se rompió con un centro de Frimpong que el centrocampista franco-tunecino Hannibal despejó con el brazo.

Salah aprovechó para marcar su segundo gol en la Premier League.

Los Reds deberán aumentar su nivel el miércoles para su debut en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en Anfield.

Este gran encuentro europeo debería coincidir con la primera aparición del fichaje estrella, el sueco Alexander Isak, a quien el entrenador Arne Slot decidió reservar este domingo.

