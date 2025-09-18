City de Haaland vence a un Nápoles con diez hombres

El Manchester City cosechó una trabajada victoria, este jueves en la primera fecha de Champions, ante un Nápoles (2-0) que se quedó pronto con diez jugadores y que terminó claudicando ante el poderío de Erling Haaland.

El delantero noruego había provocado en el minuto 21 de partido la expulsión del central italiano Giovanni Di Lorenzo, que cortó su avance con una falta cuando era el último defensor.

El árbitro estimó en un primer momento que el defensor había tocado balón, pero la revisión del VAR le hizo cambiar su juicio.

Pero la superioridad numérica de los 'Citizens' no encontró reflejo en el marcador hasta el 56, cuando el propio Haaland cabeceó bombeado un balón que le había servido Phil Foden.

- 49 partidos, 50 goles -

Con su gol, el noruego de 25 años se convirtió en el jugador que alcanzó más rápido el medio centenar de goles en Champions, en 49 partidos. Fue además el 12º gol de Haaland esta temporada en siete partidos entre su club y su selección.

Una vez abierta la lata, todo fue más fácil para los locales, que sentenciaron tras una rápida internada en el área de Jeremy Doku que el centrocampista belga culminó rematando raso y ajustado con la zurda para batir por abajo al gigante serbio Milinković-Savić (65).

Con estos tres puntos ante el líder y vigente campeón de la Serie A, el City de Pep Guardiola deja atrás su titubeante inicio de temporada en la Premier (8º, dos victorias y dos derrotas).

El público del Etihad pudo tributar una ovación a su antigua estrella belga Kevin De Bruyne, que fue el sacrificado en el reajuste táctico posterior a la expulsión. El técnico del Nápoles Antonio Conte parcheó la zaga dando entrada al uruguayo Mathías Olivera.

El talentoso volante belga de 34 años, que regresaba a la que había sido su casa durante diez años, fue recibido con pancartas de homenaje.

Antes de la expulsión, la mejor ocasión visitante, un cabezazo de Sam Beukema en un córner, fue desbaratada por Gianluigi Donnarumma (11), que sigue confirmándose como un refuerzo de peso para el equipo 'Citizen'.

Con la mente puesta en la visita al Arsenal el domingo en el campeonato doméstico, Guardiola dosificó a Haaland y al Balón de Oro español Rodri.

Los locales se limitaron a tocar el balón mientras se consumían los minutos, una situación que no incomodó a un Nápoles conforme con limitar daños en la que probablemente haya sido su salida más complicada en la primera fase de la Champions.

iga/pm