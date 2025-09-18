City y el Barça sudan pero cumplen en su estreno en Champions

Últimos candidatos en entrar en liza en esta jornada inaugural estirada en tres días en lugar de los dos habituales, el Manchester City y el Barcelona sudaron pero saldaron con victoria su debut en la Champions, este jueves frente a Nápoles (2-0) y Newcastle (2-1).

Caprichoso, el calendario había enviado al Nápoles de Kevin De Bruyne, la leyenda de la época dorada del City de Pep Guardiola, al Etihad Stadium en la primera jornada.

Haaland imparable, De Bruyne homenajeado

El regreso del mediapunta belga, celebrado por todo lo alto por la hinchada, quedó mitigado por su sustitución en el minuto 21 al ser sacrificado por Antonio Conte en el reajuste táctico que hizo tras la expulsión de Giovanni Di Lorenzo al intentar cortar un avance del gigante noruego Erling Haaland.

El rubio delantero decantó la balanza ante el vigente campeón de la Serie A y actual líder. Tras dejar al Nápoles con diez, marcó en el 56 al cabecear bombeado un balón que le había servido Phil Foden, en vías de recuperar su mejor nivel.

El noruego de 25 años se convirtió en el jugador que alcanza más rápido el medio centenar de goles en Champions, en 49 partidos. Fue además el 12º gol de Haaland esta temporada en siete partidos entre su club y su selección.

Una rápida internada en el área de Jeremy Doku para batir por abajo al gigante serbio Milinković-Savić (65) cerró el duelo.

También en Inglaterra, el Barcelona se impuso 2-1 al Newcastle en una velada en la que no pudo contar por lesión con su estrella Lamine Yamal.

La gran noche de Rashford

Sin el fenómeno de 18 años, fue la gran noche de Marcus Rashford, que se estrenó como goleador azulgrana por partida doble en su país y delante del seleccionador inglés Thomas Tuchel ante el que se juega regresar a la selección a menos de un año del Mundial.

La antigua estrella del Manchester United se desquitó tras varios años sin protagonismo en la Premier League con un cabezazo (58) y un potentísimo disparo (67).

Con el tiempo cumplido Anthony Gordon (90) marcó el gol de la honra para las Urracas.

Grimaldo se luce, Ansu Fati debut y gol

Tres libres directos marcados en cinco días sitúan al internacional español Alejandro Grimaldo y su zurda de oro como uno de los mejores lanzadores del planeta.

Al doblete de falta en el triunfo 3-1 ante el Eintracht Fráncfort en el debut con el Bayer Leverkusen del técnico danés Kasper Hjulmand el sábado, se unió el golazo en el empate 2-2 en la cancha del Copenhague en este arranque de la Champions.

Ansu Fati, otro internacional español, en busca de méritos para regresar al grupo de Luis de la Fuente, debutó con el Mónaco con su primer gol (90+2) en la dura derrota 4-1 en Brujas.

La gran promesa del Barcelona, lastrado por las lesiones pero todavía de 22 años, está cedido en el club del Principado.

Por el momento vivió un debut agridulce.

Además, el Eintracht Fráncfort es el primer líder del torneo al golear 5-1 al Galatasaray, y el Sporting de Lisboa le secunda tras golear al modesto Kariat Almaty (4-1).

