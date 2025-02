Ciudad de Alabama dividida sobre si abolir departamento de policía acusado de corrupción

HANCEVILLE, Alabama, EE.UU. (AP) — Mientras una pequeña ciudad de Alabama evalúa si disolver su departamento de policía acusado de tener una “cultura de corrupción desenfrenada”, los residentes están divididos sobre cómo sopesar la necesidad de seguridad pública frente a la mala conducta.

Las salas del concejo municipal en Hanceville, Alabama, estaban a su máxima capacidad el jueves por la noche, obligando a algunos a estirarse para escuchar el testimonio emocional que tuvo lugar.

El alcalde de Hanceville colocó a toda la fuerza policial en licencia administrativa la semana pasada después de que un jurado acusara a cuatro oficiales y al jefe de policía de una variedad de cargos que incluían mal manejo o eliminación de evidencia de la sala de evidencias del departamento. El jurado determinó que el departamento tenía una “cultura de corrupción desenfrenada” y “operaba más como una empresa criminal que como una agencia de aplicación de la ley”. Recomendó que el departamento fuera “abolido de inmediato”.

Los abogados de los cuatro oficiales acusados no respondieron a las solicitudes por correo electrónico de The Associated Press para comentar el jueves por la tarde. No se listó ningún abogado para el jefe de policía y él no respondió a una llamada telefónica a un número registrado a su nombre.

Muchos asistentes el jueves dijeron que esperaban que el departamento fuera reestructurado y expresaron preocupaciones sobre cómo se vería afectada la seguridad pública sin un departamento local. Otros afirmaron que la mala conducta precede al escándalo más reciente que provocó una amplia indignación en la ciudad de aproximadamente 3.200 personas, ubicada a unos 70 kilómetros (45 millas) al norte de Birmingham.

“Las acciones de unos pocos han golpeado la confianza entre la policía y las personas que debe proteger”, declaró Robert Powell, residente de toda la vida de Hanceville y profesor de civismo.

El gran jurado encontró que la negligencia del departamento jugó un papel en la muerte en abril de 2024 de un despachador que fue encontrado muerto en el trabajo por una sospechosa sobredosis de drogas. El fiscal del distrito de Hanceville, Champ Crocker, no elaboró sobre el hallazgo, pero señaló que “nada estaba seguro en la sala de evidencias” y que el despachador tuvo acceso a ella en su último día de trabajo.

Sin embargo, la secretaria de la ciudad, Tania Wilcox, sostuvo que se quejó sobre acusaciones de corrupción separadas en el departamento de policía cinco meses antes de que el despachador muriera de una sobredosis. Wilcox no especificó cuáles eran sus quejas, aseveró que no se hizo nada hasta que el despachador murió.

Wilcox afirmó que la policía “hizo todo lo posible” para evitar que el concejo municipal “recibiera información” sobre la muerte del despachador. Wilcox coincidió con las afirmaciones de los miembros del concejo de que no conocían los cargos contra los oficiales hasta febrero.

“Me han amenazado de muerte por lo que sucedió en este departamento de policía”, expresó Wilcox.

Muchos testificaron entre lágrimas ante el concejo sobre las formas en que algunos oficiales del departamento habían socavado la confianza a través de uso excesivo de la fuerza y acoso.

“La corrupción no es nada nuevo aquí, estos micrófonos de los noticieros han estado en esta ciudad desde que era niño”, relató Michael Waldorp, un residente de toda la vida de Hanceville. “Es constante”.

Otros subieron al estrado para defender a los oficiales de policía y a los empleados de la ciudad. Chris Johnson, propietario de una cafetería local, se unió a un coro de residentes que dijeron que pensaban que el departamento debería ser reconstruido. Johnson expresó su preocupación sobre la capacidad de respuesta si las funciones de aplicación de la ley se delegan a otra agencia.

El departamento tenía aproximadamente 12 oficiales antes de la acusación, según Wilcox. Pero el escándalo ha llevado a algunos oficiales que no estaban implicados en la mala conducta a renunciar, dejando al departamento con solo cuatro oficiales que ahora están en licencia administrativa.

El exoficial de Hanceville Terry Cupp renunció tras las acusaciones, justo un mes después de que el alcalde lo honrara por reanimar la vida de un bebé. La concejal Patty Dean-Tucker cuestionó qué sucedería si no se le reemplaza.

“¿Dónde estaría esa familia si no lo hubiéramos tenido aquí? Piénsalo. Podría haber sido tus nietos”, manifestó Dean-Tucker.

El concejo convocó una reunión especial para considerar el futuro del departamento el 10 de marzo.

Riddle participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.