Ciudad india de Ahmedabad, elegida para los Juegos del centenario de la Commonwealth en 2030

26 nov (Reuters) - Ahmedabad se ha comprometido a "sentar las bases" de los próximos 100 años de los Juegos de la Commonwealth tras ser designada oficialmente el miércoles como sede de los Juegos del Centenario de 2030.

La ciudad, también conocida como Amdavad, en el estado occidental de Gujarat, fue ratificada oficialmente por los 74 países miembros de la Commonwealth tras ser recomendada el mes pasado por el comité de evaluación de Commonwealth Sport por encima de Abuya, Nigeria. Los funcionarios de los Juegos revelaron el miércoles que originalmente había cinco naciones interesadas en albergar la contienda.

Los Juegos de 2030 contarán con entre 15 y 17 disciplinas, lo que representa un aumento con respecto a las 10 previstas para la versión reducida del próximo año en Glasgow, entre ellas atletismo, natación, tenis de mesa y halterofilia, además de gimnasia artística, netball y boxeo.

Ahmedabad también tendrá la opción de proponer hasta dos deportes nuevos o tradicionales para el evento de octubre de 2030. El proceso para definir el resto del programa comenzará en diciembre y la lista completa se anunciará el próximo año.

"Los Juegos de 2030 no solo celebrarán los 100 años del Movimiento de la Commonwealth, sino que también sentarán las bases para el próximo siglo", dijo P.T. Usha, presidenta de la Asociación de Juegos de la Commonwealth de la India.

Los Juegos de 2030 conmemorarán los 100 años transcurridos desde la versión inaugural del evento en Hamilton, Canadá. Se esperaba que el país norteamericano estuviera en la carrera, pero no presentó una candidatura.

Glasgow organizará los Juegos el año que viene después de que el estado australiano de Victoria, anfitrión original, se retirara alegando un aumento de los costos. Los funcionarios declararon el miércoles que la mayoría de los recintos ya existen.

"Este es el comienzo de una nueva era dorada para el deporte de la Commonwealth", dijo Donald Rukare, presidente de Commonwealth Sport. "Empezamos nuestro próximo siglo para los Juegos de la Commonwealth con buena salud", agregó. (Reporte de Lori Ewing en Manchester; Editado en español por Martín Vargas)