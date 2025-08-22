Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Ciudad japonesa propone límite de dos horas para uso del celular
Esta es la idea del municipio de Toyoake, en el centro de Japón, anunciada en una ordenanza que se debatirá la próxima semana y que, de aprobarse, podría entrar en vigor en octubre.
La medida, que no conlleva sanciones ni es vinculante, busca "prevenir el uso excesivo de dispositivos que causa problemas de salud física y mental, incluyendo alteraciones del sueño", declaró el alcalde Masafumi Koki.
El borrador insta a los estudiantes de primaria a evitar el uso de teléfonos inteligentes después de las nueve de la noche, mientras que a los de secundaria y preparatoria se les recomienda no usarlos después de las diez.
Como era de esperar, la idea ha generado reacciones negativas en línea, según informaron medios locales, con muchos comentaristas calificando el plan de poco realista y recomendando una mayor participación familiar.
Las reacciones, a veces indignadas, llevaron al alcalde a aclarar que el límite de dos horas no es obligatorio, y enfatizar que las directrices "reconocen que los teléfonos inteligentes son útiles e indispensables en la vida diaria".
En 2020, la región occidental de Kagawa promulgó una ordenanza sin precedentes que limitaba el uso de videojuegos por parte de los niños a una hora diaria entre semana y 90 minutos durante las vacaciones escolares.
La orden también recomendaba prohibir el uso de teléfonos inteligentes a los niños de 12 a 15 años después de las 21:00, y aumentar el límite a las 22:00 para los de 15 a 18 años.
Según una encuesta publicada en marzo por la Agencia para la Infancia y la Familia, los jóvenes japoneses pasan una media de poco más de cinco horas diarias en línea entre semana. (ANSA).
