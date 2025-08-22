Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Ciudad japonesa quiere limitar el uso de los smartphones a dos horas diarias
Una ciudad japonesa pedirá a todos los usuarios de teléfonos inteligentes limitar el tiempo que...
1 minuto de lectura
Una ciudad japonesa pedirá a todos los usuarios de teléfonos inteligentes limitar el tiempo que les dedican a dos horas diarias fuera del entorno laboral o escolar, mediante una ordenanza que, sin embargo, no prevé sanciones.
La propuesta a los residentes de la ciudad de Toyoake, en el centro de Japón, tiene como objetivo "prevenir el uso excesivo de dispositivos que causen problemas de salud física y mental incluidos problemas de sueño", dijo este viernes el alcalde de la localidad, Masafumi Koki.
El borrador de la ordenanza pide a los estudiantes de primaria evitar el uso de los celulares después de las 21:00 y aconseja a estudiantes de secundaria y mayores a no utilizarlos después de las 22:00.
Pero la propuesta provocó una reacción negativa en las redes sociales, donde muchas personas calificaron la medida como poco realista.
"Entiendo su intención, pero el límite de dos horas es imposible", escribió un usuario en la red social X. "En dos horas ni siquiera puedo leer un libro o ver una película", manifestó otro.
Otros opinaron que el tiempo dedicado a utilizar los teléfonos es una decisión que corresponde a cada familia.
Las reacciones adversas a la propuesta obligaron al alcalde a aclarar que el límite de dos horas no es obligatorio y que el borrador de ordenanza "reconoce que los teléfonos inteligentes son útiles e indispensables en la vida diaria".
La ordenanza será sometida a votación la semana próxima y si se aprueba entrará en vigor en octubre.
En 2020, la región occidental de Kagawa emitió una ordenanza que pedía limitar el acceso de los menores a videojuegos a una hora diaria durante la semana y a 90 minutos durante vacaciones y sugería que los niños de entre 12 y 15 años no utilizaran pantallas después de las 21:00.
Según una encuesta publicada en marzo pasado por la Agencia Nacional de Niños y Familias, los jóvenes japoneses pasan un promedio de cinco horas diarias en línea.
