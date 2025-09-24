Ciudadano mexicano herido en ataque a centro de detención de migrantes en EEUU

El gobierno de México informó de que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido este miércoles en un ataque contra un centro de detención de migrantes en la ciudad de Dallas, en el estado sureño estadounidense de Texas.

“El Consulado General de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica”, detalló la cancillería en un comunicado.

Agregó que el consulado contactó a los familiares de la víctima para brindarles acompañamiento y asesoría legal, y que permanece en comunicación con autoridades estadounidenses a cargo de la investigación.

La cancillería indicó también que transmitió al gobierno del país vecino su "preocupación" por el ataque y la petición de esclarecer los hechos, además de "permitir el acceso irrestricto" al mexicano herido.

La agresión ocurre un día después de que el gobierno de México reportó la muerte de otro de sus nacionales, ocurrida el 22 de septiembre, cuando se hallaba bajo custodia del ICE en un centro de detención en la localidad de Adelanto (California).

“De acuerdo con las autoridades de ICE, el connacional presentó complicaciones médicas y pese a los esfuerzos del personal médico, falleció”, señaló la cancillería mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el envío de una nota diplomática por este incidente.

La misiva solicita “que se hagan todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada”, dijo la mandataria durante su habitual conferencia matinal.

