Ciudadano ucraniano buscado por las explosiones del Nord Stream es detenido en Polonia, según RMF

VARSOVIA, 30 sep (Reuters) -

Volodímir Z., ciudadano ucraniano buscado por Alemania por su presunta implicación en las explosiones del Nord Stream, ha sido detenido en Polonia, informó el martes la emisora de radio privada RMF FM.

RMF FM informó de que el hombre había sido buscado en virtud de una orden de detención europea emitida por un tribunal alemán.

Descritas tanto por Moscú como por Occidente como un acto de sabotaje, las explosiones de 2022 cortaron en gran medida el suministro de gas ruso a Europa, provocando una importante escalada en el conflicto de Ucrania y estrangulando el abastecimiento energético en el continente. Nadie ha asumido la responsabilidad de las explosiones y Ucrania ha negado haber participado.

En agosto, la policía italiana detuvo a un ucraniano sospechoso de coordinar los atentados.

