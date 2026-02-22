Civiles armados bloquean vías del oeste de México

Civiles armados bloquearon este domingo diversas vías del estado de Jalisco, en el oeste de México, tras un operativo de fuerzas federales en la localidad de Tapalpa, informaron autoridades locales.

Jalisco, sede del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha visto sacudido en los últimos años por diversos episodios de violencia. El estado albergará cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, que comienza en junio.

"Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona", dijo en X el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

"A raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades", añadió.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado detalles ni si hubo detenciones o fallecidos durante el operativo.