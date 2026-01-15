Civiles huyen a pie al tiempo que ofensiva militar siria se avecina al este de Alepo

HAMIMA, Siria (AP) — Un grupo de civiles abandonó una zona disputada al este de Alepo el jueves tras recibir una advertencia del ejército sirio para evacuar antes de una anticipada ofensiva militar del gobierno contra las fuerzas lideradas por los kurdos.

Funcionarios del gobierno y algunos residentes dijeron que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos impidieron que la gente saliera de la zona a través del corredor designado por el ejército a lo largo de la carretera principal que conduce al oeste desde la ciudad de Maskana a través de Deir Hafer hasta la población de Hamima.

Un funcionario de las FDS negó los reportes de que estaban bloqueando la evacuación.

En Hamima, ambulancias y funcionarios del gobierno se reunieron desde temprano en la mañana esperando recibir a los evacuados y trasladarlos a refugios, pero llegaron pocos.

Farhat Khorto, miembro de la oficina ejecutiva de la Gobernación de Alepo que estaba esperando allí, afirmó que había "casi doscientos vehículos civiles y cientos de personas que querían salir" del área de Deir Hafer, pero que fueron impedidos por las FDS. Agregó que las FDS estaban advirtiendo a los residentes que podrían enfrentar "operaciones de francotiradores o explosivos ocultos" a lo largo de esa ruta.

Algunas familias señalaron que salieron de la zona de evacuación tomando caminos secundarios o recorriendo parte de la distancia a pie.

"Intentamos salir esta mañana, pero las FDS nos lo impidieron. Así que salimos a pie... caminamos unos siete a ocho kilómetros hasta que llegamos a la carretera principal, y allí la defensa civil nos recogió y la situación mejoró a partir de entonces", dijo Saleh al-Othman, quien dijo que huyó de Deir Hafer con más de 50 familiares.

Yasser al-Hasno, también de Deir Hafer, relató que él y su familia huyeron por caminos secundarios porque las rutas principales estaban cerradas y finalmente cruzaron un pequeño río a pie para salir de la zona de evacuación.

Farhad Shami, portavoz de las FDS, indicó que las acusaciones de que el grupo había impedido que los civiles salieran eran "infundadas". Sugirió que los bombardeos del gobierno estaban disuadiendo a los residentes de moverse.

Prevén una ofensiva del gobierno

El anuncio del ejército sirio el miércoles por la noche —que decía que los civiles podrían evacuar a través del "corredor humanitario" de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde el jueves— parecía señalar planes para una ofensiva contra las FDS en el área al este de Alepo. Ya ha habido intercambios limitados de fuego entre ambas partes.

El ejército sirio instó a las FDS y otros grupos armados a retirarse al otro lado del río Éufrates, al este de la zona disputada. Las FDS controlan grandes extensiones del noreste de Siria al este del río.

Las tensiones en el área de Deir Hafer surgen luego de varios días de intensos enfrentamientos ocurridos la semana pasada en la ciudad de Alepo que terminaron con la evacuación de combatientes kurdos y las fuerzas del gobierno tomando el control de tres barrios disputados.

Los combates estallaron en un momento en que las negociaciones se han estancado entre Damasco y las FDS sobre un acuerdo logrado en marzo pasado para integrar sus fuerzas y para que el gobierno central tome el control de instituciones, incluidos los cruces fronterizos y los campos petroleros en el noreste.

Algunas de las facciones que componen el nuevo ejército sirio, que se formó tras la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, fueron anteriormente grupos insurgentes respaldados por Turquía que tienen una larga historia de enfrentamientos con las fuerzas kurdas.

Durante años, las FDS han sido el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico, pero Turquía considera a las FDS una organización terrorista debido a su asociación con insurgentes separatistas kurdos en Turquía.

A pesar del apoyo prolongado de Estados Unidos a las FDS, el gobierno del presidente Donald Trump también ha desarrollado estrechos lazos con el gobierno del presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa y hasta ahora ha evitado tomar partido públicamente en los enfrentamientos en Alepo.

En una conferencia de prensa el jueves, Ilham Ahmed, jefa de Relaciones Exteriores de la administración liderada por los kurdos y afiliada a las FDS en el noreste de Siria, dijo que los funcionarios de las FDS estaban en contacto con Estados Unidos y Turquía y habían presentado varias iniciativas para la desescalada. Añadió que las afirmaciones de Damasco de que las FDS no habían implementado el acuerdo de marzo eran falsas.

