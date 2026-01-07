Civiles huyen de barrios kurdos de ciudad siria de Alepo, declarados "zona militar"

Civiles huyeron en masa el miércoles de los barrios kurdos de Alepo, la gran ciudad del norte de Siria, declarados "zona militar" por el ejército sirio, que estableció "corredores humanitarios" para la salida de los habitantes.

Enfrentamientos esporádicos oponen a las fuerzas gubernamentales y kurdas, que controlan dos barrios, al día siguiente de actos violentos que dejaron nueve muertos.

En marzo se firmó un acuerdo para integrar antes de finales de 2025 a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, de mayoría kurda) en el Estado sirio, pero las conversaciones para su aplicación están estancadas.

"Los barrios de Sheikh Maqsud y Ashrafieh serán considerados zona militar a partir de las 12H00 GMT", anunció el ejército sirio. Precisó que habilitará dos "corredores humanitarios" para la huida de los civiles antes de ese plazo.

Corresponsales de la AFP vieron a un gran número de familias, con niños, huyendo con equipaje. Algunos lloraban.

Los enfrentamientos que estallaron el martes son los más violentos hasta ahora entre las fuerzas del gobierno sirio y las kurdas, que no logran aplicar el acuerdo de marzo.

Los kurdos controlan vastas extensiones en el noreste del país, ricas en petróleo y trigo.

Apoyadas por Estados Unidos, las FDS fueron la punta de lanza en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, derrotado en Siria en 2019.

Pero desde el derrocamiento del presidente Bashar al Asad en diciembre de 2024, los kurdos han tenido relaciones tensas con el poder central.

Una funcionaria kurda, Elham Ahmed, acusó a las autoridades sirias de llevar a cabo "una guerra genocida" contra los kurdos y llamó a "resolver los problemas mediante el diálogo".

El martes por la mañana, las FDS afirmaron que grupos aliados a las fuerzas gubernamentales habían atacado "el barrio de Sheikh Maqsud con un dron de reconocimiento, matando a un residente e hiriendo a otros dos".

Posteriormente indicaron que el balance había aumentado a tres civiles muertos, entre ellos dos mujeres, víctimas de "bombardeos de artillería y misiles indiscriminados de las facciones del gobierno de Damasco" en Sheikh Maqsud y Ashrafiyeh.

Un comunicado del Ministerio de Defensa sirio, citado por la agencia oficial Sana, afirmó el martes que las FDS atacaron "varios barrios de la ciudad de Alepo adyacentes a las zonas que controlan", causando cinco muertos.

Asimismo, informó de un muerto en un ataque contra una posición del ejército.