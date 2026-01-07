Civiles huyen de barrios kurdos en Alepo tras ultimátum del ejército sirio

ALEPO, Siria (AP) —

Se produjeron enfrentamientos el miércoles en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, después de que cientos de personas abandonaron dos barrios predominantemente kurdos y mientras el ejército abrió dos corredores para que los civiles salieran del área que ayer fue testigo de violencia mortal.

El ejército sirio dio a la gente hasta las 3 p.m. para abandonar los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh, después de lo cual serían considerados una "zona militar cerrada". Una vez que terminó el plazo, se escucharon explosiones en los dos barrios.

La Defensa Civil Siria dijo que para el mediodía, alrededor de 850 personas habían abandonado los dos barrios, después de un día de enfrentamientos y bombardeos que dejaron siete personas muertas en áreas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos, y otras cuatro en las áreas controladas por el gobierno. Decenas de personas resultaron heridas debido a la violencia.

El Ministerio de Información dijo que el ejército lanzará "una operación militar limitada" en Alepo, afirmando que es en respuesta a los ataques de las FDS en partes controladas por el gobierno de la ciudad más grande del país y su antiguo centro comercial. El ministerio dijo que tales ataques por parte de las FDS durante meses han matado a más de 20 civiles y dejado más de 150 heridos, y han resultado en la muerte de más de 25 soldados.

Las FDS dijeron en un comunicado el miércoles que las fuerzas gubernamentales estaban lanzando un ataque con armas pesadas en los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh. Agregaron que las fuerzas kurdas están participando en una "resistencia feroz para repeler" el asalto y proteger los barrios y sus residentes.

Esta ronda de enfrentamientos es la más mortal hasta ahora entre las dos partes, y ocurre mientras los esfuerzos para fusionar las FDS con el ejército nacional han mostrado poco progreso.

Los dos barrios predominantemente kurdos han sido testigos de enfrentamientos intermitentes en los últimos meses. Rondas anteriores de combates terminaron gracias a treguas.

Un kurdo que huyó con su esposa y cuatro hijos el miércoles dijo a The Associated Press que la situación dentro de los dos barrios es dura, incluyendo escasez de alimentos y agua potable.

"Estoy dispuesto a quedarme en un jardín para proteger a mis hijos", dijo el hombre, quien no dio su nombre porque temía represalias. Dijo que era originario de la región norte de Afrin, que fue capturada por tropas turcas y hombres armados respaldados por Turquía en 2018.

Adiba Allo dijo que un proyectil impactó su casa el martes, obligándola a huir con sus hijos. Agregó que han recibido mensajes de texto con un número de teléfono para llamar en caso de que no tengan un lugar donde quedarse.

Desde ayer, la situación había estado relativamente tranquila solo para explotar nuevamente el miércoles por la tarde.

Las FDS tienen decenas de miles de combatientes y son la principal fuerza que se absorberá en el ejército sirio.

En marzo, el liderazgo en Damasco bajo el presidente interino Ahmad al-Sharaa firmó un acuerdo con las FDS, que controlan gran parte del noreste, para que se fusionen con el ejército sirio para finales de 2025. Ha habido desacuerdos sobre cómo sucederá. En abril, decenas de combatientes de las FDS abandonaron Sheikh Maqsoud y Achrafieh como parte del acuerdo.

Funcionarios del gobierno central y de las FDS se reunieron nuevamente el domingo en Damasco, pero personas al tanto dijeron que no se había logrado un progreso tangible.

Algunas de las facciones que componen el nuevo ejército sirio, formado después de la caída del presidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, eran antes grupos insurgentes respaldados por Turquía que tienen una larga historia de enfrentamientos con fuerzas kurdas.

Durante años, las FDS han sido el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico, pero Ankara considera a las FDS una organización terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que ha llevado a cabo una insurgencia de larga duración en Turquía. Ahora está en marcha un proceso de paz.

Las FDS y el gobierno de Siria se acusan mutuamente de intentar descarrilar el acuerdo de marzo. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.