Civiles libaneses huyen a refugiarse tras la escalada mortal Israel-Hezbollah

BEIRUT, Líbano (AP) — Civiles libaneses huyeron el lunes del sur del país y de los suburbios del sur de Beirut, en busca de refugio en escuelas de la capital del Líbano tras una nueva y mortífera escalada entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, aliado de Irán.

El Ministerio de Salud informó que al menos 31 personas murieron y 149 resultaron heridas en ataques nocturnos en los suburbios de Beirut y el sur del Líbano.

El gobierno condenó la decisión de Hezbollah de entrar en la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos, calificó de ilegales las acciones del grupo miliciano y exigió que entregue las armas.

Las autopistas estaban atascadas, con personas que huían del bombardeo más duro de Israel sobre Líbano en más de un año y que comenzó horas después de que Hezbollah disparó hacia Israel por primera vez en más de un año.

Ali Hamdan quedó atrapado en un embotellamiento en la carretera entre su aldea Deir al-Zahrani, en el sur, y la ciudad portuaria de Sidon. Un trayecto que debió durar media hora le tomó siete horas.

“No sé cuánto tardaremos en llegar a Beirut”, manifestó. “Me dirijo hacia Beirut, pero todavía no sé a dónde. No tenemos un lugar donde quedarnos”.

En una escuela pública de Beirut, convertida apresuradamente en un refugio temporal, las familias llegaban cargando colchones, bolsas de plástico y bultos de ropa. Otras familias se sentaban en las aceras junto a sus pertenencias; algunos hombres fumaban mientras esperaban que se abriera espacio adentro.

Voluntarios se abrían paso entre la multitud, registrando nombres mientras las familias llenaban las aulas y se reunían en el patio de la escuela.

Hussein Abu Ali, quien huyó de un suburbio del sur de Beirut con su esposa e hijos, describió el momento de los ataques.

“Mi hijo empezó a temblar y a llorar”, relató. “¿Adónde se supone que uno vaya? Salí afuera y luego volví a entrar porque tenía miedo de los disparos al aire. Reuní a mis hijos y bajé a la calle”.

Nadia Al‑Salman, desplazada de la localidad sureña de Majdal Zoun, dijo que dejaron sus hogares “no por miedo o terror a Estados Unidos, sino para cumplir con nuestro deber religioso y legal de protegernos”.

“No nos intimidan ni nos asustan, y no nos harán retroceder ni un centímetro del camino de la resistencia”, agregó.

Durante la más reciente guerra Israel-Hezbollah en 2024, en un momento dado, más de 1 millón de personas fueron desplazadas en Líbano. Muchas no han podido regresar a sus hogares en el sur, donde las aldeas a lo largo de la frontera siguen en ruinas.

Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel un día después de que el grupo miliciano palestino Hamás atacó el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó la guerra en Gaza. Tras meses de combates de baja intensidad, el conflicto se intensificó hasta convertirse en una guerra a gran escala en septiembre de 2024, antes de que un alto el fuego negociado por Estados Unidos detuvo nominalmente los combates dos meses después.

Desde ese alto el fuego, Israel sigue lanzando ataques casi diarios en Líbano, y afirma que su objetivo es impedir que Hezbollah se reconstruya.

La escalada del lunes también marcó la primera vez en más de un año que Hezbollah se atribuye la responsabilidad de disparar hacia Israel. El grupo miliciano señaló en un comunicado que los ataques se llevaron a cabo en represalia por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y por “repetidas agresiones israelíes”, y lo describió como “una respuesta defensiva legítima”.

Pero el gobierno libanés dijo que considera ilegales las actividades militares de Hezbollah y que el grupo debe entregar sus armas. El primer ministro Nawaf Salam declaró, tras una reunión de emergencia del gabinete el lunes, que solo el Estado debe decidir sobre asuntos de guerra y paz.

Añadió que, de ahora en adelante, las actividades militares de Hezbollah quedaban prohibidas y pidió a los organismos de seguridad que impidan el lanzamiento de misiles o drones desde Líbano y detengan a los responsables. Fue la postura más dura que el gobierno libanés ha adoptado hasta ahora contra Hezbollah, que además de sus milicianos armados también cuenta con un partido político con un bloque parlamentario.

Salam también instó a la comunidad internacional a trabajar para obtener de Israel un “compromiso claro y definitivo” de detener sus ataques sobre Líbano.

El ejército israelí emitió anoche una advertencia para que los residentes de alrededor de 50 comunidades en el sur y el este de Líbano evacuaran. El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, dijo que Israel mantiene “todas las opciones sobre la mesa”, incluida una posible invasión terrestre, y advirtió que “Hezbollah pagará un precio muy alto”.

Afirmó que Israel ha llamado a más de 100.000 reservistas desde que comenzó la guerra con Irán el sábado.

Las periodistas de The Associated Press Abby Sewell en Beirut y Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, contribuyeron a este despacho. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.