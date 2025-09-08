Civiles secuestran a 45 militares en Colombia, dice ministro de Defensa

7 sep (Reuters) - Al menos 45 militares fueron secuestrados por unas 600 personas en una zona en el suroeste de Colombia, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras agregar que estos crímenes estaban siendo promovidos por disidentes de un cártel del narcotráfico.

Los uniformados fueron secuestrados en El Tambo, municipio del departamento del Cauca, en la vereda Los Tigres, escribió Sánchez tarde el domingo en una publicación en X.

"¡No puede suceder esto con quienes protegen a Colombia! Se trata de un grave delito, tanto por la acción directa de quienes participan en él, como por las amenazas y presiones de las disidencias de alias ‘Mordisco’ a la población", dijo. "Exigimos la liberación inmediata".

"Es un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por toda la justicia internacional", agregó.

Sánchez afirmó que las autoridades estaban avanzando en la identificación de las personas que participaron en la acción delictiva y que el objetivo era llevarlos ante la justicia.

Las retenciones de efectivos de las Fuerzas Armadas son frecuentes en Colombia como parte de un conflicto interno armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos. (Reporte de Deisy Buitrago)