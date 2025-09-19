Civitatis México adelanta su meta y supera los 2 millones de usuarios antes de finalizar el año

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

Civitatis ha alcanzado la cifra de dos millones de usuarios mexicanos cuatro meses antes de finalizar el ejercicio 2025, según ha informado la empresa en un comunicado. El 'country manager' de Civitatis México, Juan Rossello, destacó el énfasis que han puesto desde la empresa en ofrecer un catálogo de más de 90.000 actividades en 4000 destinos alrededor del mundo para que "cada usuario encuentre la experiencia perfecta para su viaje".

"Haber alcanzado la cifra de dos millones de usuarios antes de lo previsto es el reflejo de nuestro compromiso con la excelencia y la calidad en cada servicio que ofrecemos", añadió.

Rossello también hizo hincapié en la importancia de ofrecer servicio al cliente 24/7 en español con un equipo preparado para asistir a los usuarios en cada etapa del viaje desde la reserva hasta que finaliza la actividad.

Fundada en 2008, Civitatis ha vendido visitas guiadas y excursiones en español repartidos en hasta 160 países a más de 40 millones de personas por todo el mundo.