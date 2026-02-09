Cizeron y Fournier Beaudry se ponen líderes en danza sobre hielo en JJOO

Los patinadores franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry se colocaron líderes de la danza sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina tras la prueba rítmica este lunes, lo que les sitúa en una posición favorable para buscar la medalla de oro.

Fournier Beaudry, canadiense nacionalizada francesa, solo lleva un año patinando con Cizeron y este lunes sumaron 90,18 puntos, lo que les permite aventajar en 0,46 a sus grandes rivales, los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, tres veces campeones mundiales.

El título de esta prueba se decidirá el miércoles en Milán.

Cizeron ya fue campeón olímpico de danza sobre hielo hace cuatro años en Pekín 2022, pero entonces hacía pareja con Gabriella Papadakis.

En el Ice Skating Arena de Milán, la generación millenial pudo disfrutar en una velada que tenía por tema los años 90.

Ricky Martin, George Michael, Spice Girls o Backstreet Boys, entre otros, sonaron en la capital lombarda.

La dupla francesa eligió el hit "Vogue" de Madonna para defender sus opciones, con una prestación inspirada en el voguing, el estilo de danza urbana nacido en las comunidades LGBT de Nueva York y centrado en movimientos de brazos, lo que suponía un gran reto técnico para Cizeron y Fournier Beaudry.

"Estamos contentos con nuestra puntuación. Queríamos bailar el máximo, liberarnos esta noche y disfrutar del momento. El público nos ha ayudado mucho, eso nos ha emocionado. Es un momento muy bonito", comentó Cizeron.

"Hicimos hoy la mejor actuación que podíamos", aunque "no todo estuvo 100% perfecto", puntualizó.