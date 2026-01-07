CJ McCollum lidera a Wizards en el último cuarto para vencer 120-112 al Magic

WASHINGTON (AP) — CJ McCollum anotó 27 puntos y estabilizó a los Wizards después de que casi desperdiciaran una ventaja de 26 puntos, ya que Washington se mantuvo el martes por la noche para una victoria de 120-112 sobre el Magic de Orlando.

Alex Sarr sumó 23 puntos para los Wizards, que han ganado cinco de siete. Washington, en medio de una reconstrucción de años, comenzó la temporada 3-20 pero ha logrado un 7-5 desde entonces.

La inexperiencia de los Wizards se mostró después de que tomaron una ventaja de 89-63 con un triple de Justin Champagnie en el tercer cuarto. Orlando redujo el déficit a 14 puntos al final del período y continuó su remontada mientras Washington comenzó el cuarto cuarto con un dos de diez en tiros de campo.

Una bandeja de Goga Bitadze acercó al Magic a 107-105 con 5:03 restantes, y Orlando podía sentir la mayor remontada en la historia de la franquicia. Pero McCollum encontró a Sarr para un alley-oop, luego siguió con un tiro de media distancia y un triple para poner a Washington adelante por nueve.

McCollum encestó otro triple con 1:52 por jugar, dejándolo 117-107.

El suplente Jase Richardson lideró al Magic con 20 puntos y Desmond Bane anotó 15.

