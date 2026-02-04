CK Hutchison activa arbitraje contra Panamá tras anulación de su concesión portuaria en el canal

La filial de la compañía hongkonesa CK Hutchison informó este martes que inició procesos de arbitraje internacional contra Panamá, después de que la justicia de ese país centroamericano anulara la concesión que le permitía operar dos puertos en el canal interoceánico.

Panama Ports Company (PPC) anunció en un comunicado que "comenzó el arbitraje contra Panamá" por "graves daños" producto de "una campaña del Estado panameño" contra la empresa, "en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional". No precisó un monto solicitado.

En una decisión rechazada por China y la empresa, pero aplaudida por Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia panameña invalidó el jueves el contrato como "inconstitucional" tras reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de que recuperaría la vía por estar "bajo control" de Pekín.