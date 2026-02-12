CK Hutchison advierte de acciones legales si Maersk toma el control de terminales en Panamá

12 feb (Reuters) - La empresa CK Hutchison de Hong Kong anunció el jueves que notificó a Panamá una disputa en virtud del tratado de protección de inversiones después de que A.P. Moller–Maersk manifestó su disposición a asumir temporalmente la gestión de las terminales de Balboa y Cristóbal.

La medida se produce después de que la Corte Suprema de Panamá anuló a finales de enero los contratos portuarios clave de Panama Ports Company S.A. (PPC), una filial de CK Hutchison, lo que deja sin aclarar la futura propiedad de algunas operaciones del Canal de Panamá y podría trastocar los planes de CK de vender algunas terminales.

APM Terminals Panama, una filial de Maersk, dijo a finales de enero que estaba dispuesta a operar temporalmente las terminales de Balboa y Cristóbal para evitar cualquier impacto en el comercio regional y mundial.

CK Hutchison dijo que dicha adquisición daría lugar a un recurso legal contra APM Terminals, a menos que se realice de acuerdo con la empresa.

CK Hutchison dijo en su comunicado que Panamá no ha dado garantías claras sobre la continuidad de las operaciones de PPC en Balboa y Cristóbal, y sigue avanzando hacia un cierre forzoso o una adquisición, lo que agrava la interrupción y el perjuicio.

PPC tiene contratos desde la década de 1990 para operar terminales de contenedores en las entradas del canal por el Pacífico y el Atlántico, independientemente de las operaciones de la vía acuática.

El canal, una de las vías navegables más transitadas del mundo, es vital para el comercio mundial y el comercio de Estados Unidos, ya que alrededor de dos tercios de la carga que transita por él tiene como destino o origen Norteamérica.

El conglomerado de Hong Kong añadió que, si la sentencia de la Corte Suprema de Panamá, que aún no ha entrado en vigor, se publica y da lugar a la rescisión de la concesión de PPC, esta no podría seguir operando sus terminales en los dos puertos.

La situación de los contratos portuarios también arroja incertidumbre sobre el acuerdo previsto por CK Hutchison, propiedad del multimillonario Li Ka-shing, para vender su negocio portuario global, incluidas las terminales de Panamá, a un consorcio liderado por la gestora de activos estadounidense BlackRock por 23.000 millones de dólares. (Reporte de Shivangi Lahiri en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala y Ronojoy Mazumdar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)