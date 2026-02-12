CK Hutchison amenaza con acciones legales si Maersk toma control de puertos en Canal de Panamá

La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings amenazó este jueves con tomar acciones legales contra la danesa Maersk si decide administrar dos puertos que la firma asiática opera en el canal de Panamá, cuya concesión fue anulada por la justicia panameña

La Corte Suprema de Panamá declaró "inconstitucional" el contrato que desde 1997 permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. Las autoridades panameñas anunciaron luego que Maersk se haría cargo temporalmente de esos puertos

"Hutchison Port Holdings notificó a A.P. Moller–Maersk que cualquier acción" para asumir la administración u operación de los puertos "sin el consentimiento de CKHH causará daños y dará lugar a acciones legales contra APMT y/o sus filiales involucradas", advirtió Hutchison