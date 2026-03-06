CK Hutchison intensifica su ofensiva legal mientras Panamá se dispone a confiscar puertos
6 mar (Reuters) - El conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció el viernes que ha intensificado su batalla legal en Panamá después de que el Gobierno confiscó sus operaciones portuarias, solicitando una revisión del decreto que sustenta la expropiación.
La empresa dijo que Panamá ocupó ilegalmente las instalaciones, confiscó propiedades e ignoró las consultas, lo que provocó nuevas acciones legales a nivel nacional e internacional.
Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison que gestiona dos terminales cerca del estratégico Canal de Panamá, presentó una petición administrativa para que se reconsidere la medida ejecutiva de Panamá que condujo a la ocupación de sus instalaciones y la confiscación de sus propiedades, informó CK Hutchison.
Las autoridades panameñas registraron la unidad portuaria local de CK Hutchison hace una semana, lo que agravó la disputa sobre el control de los dos puertos.
En enero, el Gobierno de Panamá anuló los acuerdos que otorgaban a la empresa el control de los dos puertos del canal, tras una sentencia judicial que consideraba inconstitucionales los contratos.
El Gobierno anunció la semana pasada que los puertos de Balboa y Cristóbal, en el centro de la disputa, serían operados temporalmente por Maersk y MSC.
CK Hutchison acordó el año pasado la venta por 23.000 millones de dólares de docenas de puertos en todo el mundo, incluidas las terminales panameñas, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company.
El acuerdo ha sido criticado por Pekín, pero bien recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había declarado que quería "recuperar" el Canal de Panamá para reducir la influencia china sobre los activos clave del canal. (Reporte de Roushni Nair en Bangalore y Kane Wu en Hong Kong; edición de Mrigank Dhaniwala y Raju Gopalakrishnan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)