Ck hutchison intensifica su ofensiva legal mientras panamá se dispone a confiscar puertos

6 mar (Reuters) - El conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció el viernes que ha intensificado ‌su batalla legal en ‌Panamá ⁠después de que el Gobierno confiscó sus operaciones portuarias, solicitando una revisión del decreto que sustenta la expropiación.

La ​empresa ⁠dijo ⁠que Panamá ocupó ilegalmente las instalaciones, confiscó propiedades e ignoró las ​consultas, lo que provocó nuevas acciones legales a nivel nacional ‌e internacional.

Panama Ports Company (PPC), filial de ​CK Hutchison que gestiona dos ​terminales cerca del estratégico Canal de Panamá, presentó una petición administrativa para que se reconsidere la medida ejecutiva de Panamá que condujo a la ocupación de sus instalaciones y la confiscación de sus propiedades, ​informó CK Hutchison.

Las autoridades panameñas registraron la unidad portuaria local de CK Hutchison hace una ⁠semana, lo que agravó la disputa sobre el control de los dos ‌puertos.

En enero, el Gobierno de Panamá anuló los acuerdos que otorgaban a la empresa el control de los dos puertos del canal, tras una sentencia judicial que consideraba inconstitucionales los contratos.

El Gobierno anunció la semana pasada que los puertos de Balboa y Cristóbal, ‌en el centro de la disputa, serían operados temporalmente por Maersk y ⁠MSC.

CK Hutchison acordó el año pasado la venta ‌por 23.000 millones de dólares de docenas de puertos ⁠en todo el mundo, incluidas las terminales ⁠panameñas, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company.

El acuerdo ha sido criticado por Pekín, pero bien recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había declarado que ‌quería "recuperar" el Canal de ​Panamá para reducir la influencia china sobre los activos clave del canal. (Reporte de Roushni Nair en Bangalore y Kane Wu en Hong Kong; edición de Mrigank ‌Dhaniwala y Raju Gopalakrishnan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)