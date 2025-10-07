Claro está en negociaciones para adquirir proveedor de internet brasileño Desktop: reporte
SAO PAULO, 7 oct (Reuters) - El operador de telecomunicaciones Claro, propiedad de la mexicana América Móvil, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir el operador brasileño de infraestructura de banda ancha Desktop, informó el martes el Brazil Journal, citando a dos fuentes.
El acuerdo implicaría la adquisición total de Desktop, convirtiendo a la empresa brasileña en privada, según Brazil Journal.
Claro está llevando a cabo la debida diligencia, pero aún no ha presentado una oferta formal por la empresa, añade el informe.
Las acciones de Desktop, que se dedica a proporcionar Internet a través de fibra óptica, llegaron a dispararse más de un 16% en Sao Paulo tras la noticia, antes de recortar las ganancias y cotizar con un alza de alrededor del 11%.
Desktop no hizo comentarios inmediatos sobre el asunto, mientras que un portavoz de América Móvil se negó a referirse al reporte.
Telefónica Brasil, rival de Claro en la mayor economía de América Latina, mantuvo el año pasado conversaciones con Desktop para una posible adquisición. (Reporte de Andre Romani, información adicional de Luciana Magalhaes en Sao Paulo y Cassandra Garrison en Ciudad de México. Editado en español por Javier Leira)
